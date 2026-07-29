Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι - Δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου στη Λαμία όταν μια 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ βρισκόταν σε κεντρικό κατάστημα εστίασης της πόλης.

Η άτυχη ηλικιωμένη έτρωγε ένα σουβλάκι όταν ξεκίνησε να πνίγεται, αφού κομμάτι κρέατος είχε φράξει την αεροφόρα οδό, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να μη μπορεί να πάρει ανάσα και να χάσει τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και το προσωπικό του καταστήματος αντέδρασε άμεσα, προσφέροντας στην 74χρονη τις πρώτες βοήθειες. Μέχρι να καταφθάσει στο σημείο ασθενοφόρο, στο κατάστημα προκειμένου να κάνουν ΚΑΡΠΑ στην άτυχη γυναίκα έσπευσαν και άνθρωποι από τα γύρω καταστήματα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας χωρίς τις αισθήσεις της, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της από ασφυξία.

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