Μην υποτιμάτε τον βήχα όταν τρώτε: 5 αιτίες που θέλουν προσοχή

Ένας βήχας κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα γεύμα μπορεί απλώς να σημαίνει ότι «στραβοκατάπιατε». Όταν, όμως, συμβαίνει επανειλημμένα μπορεί να υποδηλώνει διαταραχή κατάποσης, παλινδρόμηση, αλλεργία ή πάθηση των αεραγωγών που χρήζει εξέτασης.

Ο χρονισμός προσφέρει μια σημαντική ένδειξη: Ο βήχας κατά την κατάποση εγείρει ανησυχία για την είσοδο τροφής ή υγρού στους αεραγωγούς, ενώ ο βήχας αρκετά λεπτά μετά το φαγητό είναι πιο συνεπής με παλινδρόμηση ή ερεθισμό του λαιμού.

1. Εισρόφηση ή δυσκολία στην κατάποση

Η εισρόφηση συμβαίνει όταν τροφή, ποτό ή σάλιο εισέρχονται στους αεραγωγούς αντί για τον οισοφάγο. Ο βήχας είναι ένα προστατευτικό αντανακλαστικό, αλλά τα συχνά επεισόδια μπορεί να υποδηλώνουν δυσφαγία, ένα πρόβλημα συντονισμού ή ολοκλήρωσης της κατάποσης.

Άλλες ενδείξεις περιλαμβάνουν πνιγμό, υγρή ή γουργουριστή φωνή μετά το φαγητό, αίσθημα ότι «κάτι έχει κολλήσει» στον λαιμό, γεύματα που διαρκούν ασυνήθιστα πολύ, ανεξήγητη απώλεια βάρους ή επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του θώρακα. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και με νόσο του Πάρκινσον, άνοια ή νευρολογικό τραυματισμό.

Ο επαναλαμβανόμενος βήχας κατά τη διάρκεια των γευμάτων θα πρέπει να αξιολογείται ιατρικά.

2. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να προκαλέσει βήχα, όταν το περιεχόμενο του στομάχου επιστρέφει στον οισοφάγο. Η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση φτάνει ψηλότερα στον λαιμό και τις φωνητικές χορδές, όπου μπορεί να προκαλέσει βήχα, βραχνάδα ή συχνό καθάρισμα του λαιμού.

Ο βήχας που σχετίζεται με την παλινδρόμηση μπορεί να ακολουθεί μεγάλα ή λιπαρά γεύματα, να επιδεινώνεται όταν ξαπλώνετε ή να εμφανίζεται μαζί με καούρα, ξινόξινο υγρό και αίσθηση κόμπου στον λαιμό. Μερικοί έχουν βήχα χωρίς εμφανή καούρα.

Τα μικρότερα γεύματα και η παραμονή σε όρθια θέση πλάτης για περίπου 3 ώρες μετά το φαγητό μπορεί να βοηθήσουν, αλλά τα επίμονα συμπτώματα χρήζουν ιατρικής εξέτασης.

3. Τροφική αλλεργία

Ο βήχας που ξεκινά λίγο μετά την κατανάλωση ενός συγκεκριμένου τροφίμου μπορεί να αποτελεί μέρος αλλεργικής αντίδρασης. Τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν κνίδωση, κνησμό, έμετο, συριγμό, πρήξιμο των χειλιών ή της γλώσσας, σφίξιμο στον λαιμό, ζάλη ή δυσκολία στην αναπνοή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια τροφική αλλεργία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε αναφυλαξία. Χρησιμοποιήστε αμέσως συνταγογραφούμενη επινεφρίνη και καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166) εάν εμφανιστούν συμπτώματα αναπνοής, κυκλοφορίας ή λαιμού. Μην επαναλαμβάνετε σκόπιμα μια ύποπτη τροφή για να «δοκιμάσετε» την αντίδρασή σας σε αυτή.

4. Άσθμα

Το άσθμα προκαλεί φλεγμονή, ευαισθησία των αεραγωγών και μπορεί να εμφανιστεί με βήχα, συριγμό, σφίξιμο στο στήθος ή δύσπνοια. Τα γεύματα μπορεί να φαίνεται ότι πυροδοτούν συμπτώματα, όταν το άσθμα επιδεινώνεται από παλινδρόμηση, τροφική αλλεργία, έντονες οσμές, πολύ κρύα τρόφιμα ή πρόσθετα όπως θειώδη (σε ευαίσθητα άτομα).

Ο βήχας από μόνος του δεν αποδεικνύει άσθμα. Η διάγνωση περιλαμβάνει έλεγχο της πνευμονικής λειτουργίας και η θεραπεία θα πρέπει να ακολουθεί ένα εξατομικευμένο σχέδιο για το άσθμα.

5. Οπισθορρινική έκκριση

Η υπερβολική βλέννα που παροχετεύεται στο πίσω μέρος του λαιμού μπορεί να προκαλέσει βήχα ή συχνό καθάρισμα του λαιμού. Οι αλλεργίες, τα κρυολογήματα, τυχόν προβλήματα των ρινικών κόλπων και ο ξηρός αέρας είναι συχνές αιτίες, ενώ τα πικάντικα τρόφιμα μπορούν προσωρινά να αυξήσουν τις ρινικές εκκρίσεις.

Μια βουλωμένη ή με καταρροή μύτη, το γαργάλημα στον λαιμό, η βραχνάδα και η ανάγκη αποβολής της βλέννας υποστηρίζουν αυτήν την εξήγηση. Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία και μπορεί να περιλαμβάνει ενυδάτωση, ρινικά προϊόντα με φυσιολογικό ορό ή διαχείριση αλλεργιών.

Πότε πρέπει να πάτε σε γιατρό

Προγραμματίστε μια ιατρική αξιολόγηση εάν ο βήχας εμφανίζεται στα περισσότερα γεύματα, επιδεινώνεται ή συνοδεύεται από επώδυνη κατάποση, κόλλημα τροφής, απώλεια βάρους, πυρετό ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του θώρακα.

Ζητήστε επείγουσα βοήθεια για πνιγμό με αδυναμία αναπνοής, πρήξιμο στον λαιμό, μπλε απόχρωση (κυάνωση) στα χείλη, λιποθυμία ή σοβαρή δύσπνοια.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο βήχας μετά τα γεύματα να οδηγήσει σε πνευμονία;

Ο ίδιος ο βήχας δεν προκαλεί πνευμονία. Ωστόσο, η επαναλαμβανόμενη εισρόφηση μπορεί να μεταφέρει τροφή, υγρά και βακτήρια στους πνεύμονες, οδηγώντας μερικές φορές σε πνευμονία εισρόφησης.

Ποιος ειδικός μπορεί να διερευνήσει το πρόβλημα;

Το σημείο εκκίνησης είναι συνήθως ένας παθολόγος. Ανάλογα με το πρότυπο, η περαιτέρω αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει λογοθεραπευτή, γαστρεντερολόγο, ωτορινολαρυγγολόγο, αλλεργιολόγο ή πνευμονολόγο.

Συμπέρασμα

Ο περιστασιακός βήχας μετά το γεύμα είναι κοινός, αλλά ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο δεν πρέπει να υποτιμάται. Η πιο σημαντική διάκριση είναι εάν ο βήχας εμφανίζεται κατά την κατάποση, ακολουθεί συμπτώματα παλινδρόμησης ή εμφανίζεται με αλλεργία ή αναπνευστικά σημάδια.

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