Γκλεν Χάνσαρντ: Νεκρός σε τροχαίο ο βραβευμένος με Όσκαρ μουσικός

Η ανακοίνωση της ιρλανδικής αστυνομίας – Θλίψη για τον χαμό του ιρλανδού μουσικού

Παναγιώτης Βελισσάρης

Γκλεν Χάνσαρντ: Νεκρός σε τροχαίο ο βραβευμένος με Όσκαρ μουσικός
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  • Ο Γκλεν Χάνσαρντ, βραβευμένος με Όσκαρ μουσικός και ηθοποιός, σκοτώθηκε σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στα δυτικά του Δουβλίνου σε ηλικία 56 ετών.
  • Ο Χάνσαρντ κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2008 για το «Falling Slowly» από την ταινία «Once».
  • Η ιρλανδική αστυνομία ζητά βοήθεια από μάρτυρες για το δυστύχημα που συνέβη στις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιουλίου.
  • Παρά την επιτυχία, ο Χάνσαρντ αντιμετώπισε κατάθλιψη μετά τη νίκη του στα Όσκαρ και είχε δυσκολία να αποδεχτεί τη φήμη του.
  • Το μιούζικαλ «Once» βασισμένο στην ταινία κέρδισε οκτώ βραβεία Tony το 2012, αλλά ο Χάνσαρντ σταμάτησε να ερμηνεύει το «Falling Slowly» μέχρι που συνεργάστηκε με τον Έντι Βέντερ.
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Ο Ιρλανδός μουσικός και ηθοποιός Γκλεν Χάνσαρντ, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι το 2008 για την επιτυχημένη ανεξάρτητη ταινία «Once», έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με μοτοσικλέτα σε ηλικία 56 ετών.

Η ιρλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας, σκοτώθηκε του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (29 Ιουλίου) μετά από δυστύχημα με μοτοσικλέτα στα δυτικά του Δουβλίνου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν λίγο πριν τις 4.30 π.μ. και ο άνδρας κηρύχθηκε νεκρός λίγο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών στον τόπο του ατυχήματος. Η αστυνομία ζητά τη βοήθεια μαρτύρων.

Γεννημένος στο Δουβλίνο το 1970, ο Χάνσαρντ κέρδισε το Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι με το «Falling Slowly», το οποίο έγραψε και ερμήνευσε στην ανεξάρτητη ταινία «Once» μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του και πρώην σύντροφό του, Μαρκέτα Ίργλοβα.

Ο Χάνσαρντ, ο οποίος εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 13 ετών για να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική, έμεινε γνωστός για τη δυσπιστία που έδειξε στην ομιλία αποδοχής του στα Όσκαρ: «Θα φανταζόσασταν ότι θα ήμουν γεμάτος χαρά μετά τη νίκη», είπε, «αλλά στην πραγματικότητα έπεσα σε κατάθλιψη και έπινα πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί».

Ο ροκ σταρ Μπρους Σπρίνγκστιν, φίλος του Χάνσαρντ και περιστασιακός συνεργάτης του, του εξήγησε: «Είπε ότι ό,τι ήμουν ποτέ στη ζωή μου, εκείνος ο τύπος που πάλευε ενάντια στον κόσμο, είχε πεθάνει τη νύχτα που κερδίσαμε το Όσκαρ. Βρισκόμουν σε μια διαφορετική φάση της ζωής μου, φορούσα ένα διαφορετικό κοστούμι. Είπε ότι έπρεπε να μάθω να το αποδέχομαι, να το απολαμβάνω».

Το «Once» μεταφέρθηκε με επιτυχία στο θέατρο ως μιούζικαλ στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο· το 2012, κέρδισε οκτώ βραβεία Tony στο Μπρόντγουεϊ. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή έριξε μια σκιά πάνω στον Χάνσαρντ και σταμάτησε να ερμηνεύει το «Falling Slowly» στις ζωντανές συναυλίες του, μέχρι που ο frontman των Pearl Jam, Έντι Βέντερ, τον προσκάλεσε στην περιοδεία του και επέμεινε να το τραγουδήσουν μαζί.

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