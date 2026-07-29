Αφαιρέθηκε η «Γαλάζια Σημαία» από 9 ελληνικές παραλίες - Δείτε σε ποιες περιοχές είναι

Εκτός του εθνικού και διεθνούς καταλόγου του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» για το 2026 τέθηκαν εννέα ελληνικές ακτές, χάνοντας τη σχετική τους διάκριση έπειτα από αιφνιδιαστικούς ελέγχους που ανέδειξαν σημαντικές ελλείψεις στην τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες παραλίες αποσύρθηκαν είτε επειδή δεν οργανώθηκαν κατά τη φετινή κολυμβητική περίοδο είτε επειδή, μετά από επιτόπιες αξιολογήσεις, διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του διεθνούς προγράμματος.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τόσο από αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης όσο και από διεθνείς επιθεωρητές, οι οποίοι πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις βραβευμένες ακτές.

Οι βασικές ελλείψεις που καταγράφηκαν αφορούσαν:

Την παροχή υπηρεσιών προς λουόμενους και επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ),

Την ασφάλεια των λουομένων,

Την καθαριότητα των ακτών,

Την ορθή ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού.

Οι 9 ακτές που αποσύρονται οι «Γαλάζιες Σημαίες» είναι οι εξής:

-Ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

-Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

-Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

-Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

-Ακτή Αγ. Ισίδωρος, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

-Ακτή Αγ. Παρασκευή, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

-Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

-Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

-Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της Γαλάζιας Σημαίας ήταν η 1η Ιουλίου.

Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν, κατά τα προβλεπόμενα, να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.

«Τονίζουμε ότι η απόσυρση στις εν λόγω ακτές γίνεται για λόγους πλημμελούς οργάνωσης και ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει, κατά τα πρότυπα του Προγράμματος, εξαιρετική», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.