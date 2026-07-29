Χριστίνα Τσάφου: «Η Μαριλού Κατσαφάδου θα είναι πάντα οικογένειά μου» - Η σχέση της με την ηθοποιό

Snapshot Η Χριστίνα Τσάφου θεωρεί τη Μαριλού Κατσαφάδου πάντα μέλος τηςγένειάς της, καθώς είναι η μητέρα του εγγονού της.

Η Τσάφου εκφράζει θαυμασμό για την επαγγελματική πορεία και την προσωπικότητα της Κατσαφάδου.

Η γιαγιά Τσάφου επιθυμεί ο εγγονός της να θυμάται τις στιγμές γέλιου και τις πλάκες που κάνουν μαζί.

Ο εγγονός μεγαλώνει σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον και έχει μουσικές κλίσεις.

Παρά τον χωρισμό της Κατσαφάδου με τον Χρήστο Ζαχαριάδη, οι σχέσεις τους παραμένουν καλές για χάρη του παιδιού τους. Snapshot powered by AI

Με συγκίνηση για τη σχέση που διατηρεί με τη Μαριλού Κατσαφάδου μίλησε η Χριστίνα Τσάφου, παρά το γεγονός ότι εκείνη και ο γιος της, Χρήστος Ζαχαριάδης, έχουν ακολουθήσει πλέον διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Όπως εξήγησε, η ηθοποιός θα αποτελεί πάντα μέλος της οικογένειάς της, καθώς είναι η μητέρα του εγγονού της.

Η εξομολόγηση για τη Μαριλού Κατσαφάδου

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, η Χριστίνα Τσάφου εξέφρασε τον θαυμασμό και την αγάπη που τρέφει για τη Μαριλού Κατσαφάδου, αναφερόμενη τόσο στην προσωπικότητά της όσο και στην επαγγελματική της πορεία.

«Θα είναι πάντα οικογένεια μου, γιατί είναι η μητέρα του εγγονού μου. Το λέω και συγκινούμαι. Θέλω να είναι καλά. Και καλλιτεχνικά είναι σε υψηλό επίπεδο. Θέλω να έχει όλα τα καλά. Ξέρει τι της γίνεται, είναι δουλευταρού, επαγγελματίας, ξέρει τι θέλει. Έχει ταλέντο αλλά δεν το αφήνει, δουλεύει κιόλας. Και είναι η μαμά του εγγονού μου».

Τι θέλει να θυμάται ο εγγονός της

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε και για τον εγγονό της, αποκαλύπτοντας ποια είναι η πιο μεγάλη της επιθυμία για τη σχέση που έχουν χτίσει.

«Θέλω να θυμάται ότι γελάμε πολύ και ότι η γιαγιά του κάνει πλάκες. Προσπάθησα να του κάνω πλύση εγκεφάλου ότι είμαι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου. Έχει αρχίσει αυτός και με πειράζει».

Η Χριστίνα Τσάφου αναφέρθηκε στις καλλιτεχνικές κλίσεις του εγγονού της, εξηγώντας πως μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου η τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

«Περιβάλλεται από τον παππού του, Θοδωρή Κατσαφάδο που κάνει την ίδια δουλειά, τη μητέρα του Μαριλού, που το κορίτσι μου διαπρέπει και από πολύ μωρό είναι μέσα στο θέατρο και στα γυρίσματα, οπότε δεν του κάνει εντύπωση κάτι. Τραγουδάει πάντως πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά είναι του μουσικού. Έτσι τον χαρακτήριζε και η γιαγιά του, που τη χάσαμε».

Ο χωρισμός και οι ισορροπίες για χάρη του παιδιού

Η Μαριλού Κατσαφάδου και ο Χρήστος Ζαχαριάδης έχουν αποκτήσει μαζί τον γιο τους, Παναγιώτη. Παρότι το ζευγάρι έχει χωρίσει, οι σχέσεις τους παραμένουν καλές, με τη γνωστή ηθοποιό να έχει αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή της πως ο χωρισμός έγινε όταν ο γιος τους ήταν ακόμη μικρός, γεγονός που βοήθησε στην ομαλή προσαρμογή του στις νέες συνθήκες της οικογένειας.

https://www.instagram.com/p/B1ZFpHUoisa/

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