Βόλος: Φορτηγό έπεσε σε ρεματιά 10 μέτρων – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου στον δρόμο Βόλου – Ζαγοράς, λίγο πριν από τα Χάνια, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε ρεματιά βάθους περίπου 10 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, όταν ο 46χρονος οδηγός, υπήκοος Σουδάν, έχασε – υπό συνθήκες που διερευνώνται – τον έλεγχο του οχήματος. Το φορτηγό βγήκε από το οδόστρωμα και κατέληξε στη ρεματιά, τραυματίζοντας τόσο τον ίδιο όσο και τον 22χρονο συνεπιβάτη του.

Περαστικοί οδηγοί που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τον απεγκλωβισμό του 22χρονου, ο οποίος είχε τραυματιστεί στα κάτω άκρα και δεν μπορούσε να εξέλθει από το όχημα, επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, ο τραυματίας απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια και παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ, έχοντας τις αισθήσεις του.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία, ενώ αστυνομικοί ρύθμισαν την κυκλοφορία στο σημείο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.