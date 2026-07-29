ΗΠΑ: «Μπλόκο» Τραμπ στα νέα ανθρωποειδή ρομπότ από την Κίνα

Την απαγόρευση εισαγωγής νέων κινεζικών ρομπότ στις ΗΠΑ ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ στην προσπάθειά της να προστατεύσει την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη χώρα από απειλές εθνικής ασφάλεια

Νατάσα Παυλοπούλου

ΗΠΑ: «Μπλόκο» Τραμπ στα νέα ανθρωποειδή ρομπότ από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε την εισαγωγή νέων κινεζικών ανθρωποειδών και τετράποδων ρομπότ στις ΗΠΑ λόγω κινδύνων εθνικής ασφάλειας.
  • Η FCC απαγόρευσε επίσης την εισαγωγή μετατροπέων ισχύος από το εξωτερικό, που θεωρούνται απειλή για την αμερικανική οικονομία και ασφάλεια.
  • Η απαγόρευση δεν επηρεάζει την πώληση ή εισαγωγή ήδη εγκεκριμένων μοντέλων ρομπότ και συσκευών.
  • Η κινεζική πρεσβεία καταδίκασε τις κυρώσεις ως πολιτικοποίηση εμπορικών ζητημάτων και προειδοποίησε για αντίποινα.
  • Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να προστατεύσουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και να περιορίσουν την τεχνολογική πρόοδο της Κίνας.
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Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την απαγόρευση εισαγωγής νέων ανθρωποειδών ρομπότ ξένης κατασκευής στις ΗΠΑ, επικαλούμενη «απαράδεκτους κινδύνους» για την εθνική ασφάλεια της Αμερικής. Η κίνηση αυτή ισχύει για προηγμένα ρομπότ - συμπεριλαμβανομένων ανθρωποειδών και τετράποδων μηχανών. Πολλά από αυτά κατασκευάζονται στην Κίνα, η οποία ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ στην ανάπτυξη ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ).Η Κίνα σημειωτέον είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ανθρωποειδών ρομπότ στον κόσμο.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) απαγόρευσε επίσης τις εισαγωγές μετατροπέων ισχύος - συσκευών που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων και ηλιακούς συλλέκτες - οι οποίες, όπως ανέφερε, θα μπορούσαν επίσης να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομία των ΗΠΑ. Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι το Πεκίνο αντιτίθεται εδώ και καιρό στην «πολιτικοποίηση» εμπορικών ζητημάτων και κυρώσεων από τις ΗΠΑ, η οποία βασίζεται σε «αβάσιμες προφάσεις».

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, δήλωσε ότι ο οργανισμός κάνει το καθήκον του «για να διασφαλίσει τις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού της Αμερικής». Η FCC έχει προσθέσει τα είδη στον Κατάλογο Καλυπτόμενων Αγαθών - ένα μητρώο αγαθών και υπηρεσιών που θεωρούνται κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η απαγόρευση ισχύει για νέες προηγμένες ρομποτικές συσκευές και μετατροπείς ισχύος που παράγονται στο εξωτερικό και δεν εμποδίζει την πώληση ή την εισαγωγή οποιωνδήποτε υφιστάμενων μοντέλων που είχαν προηγουμένως εγκριθεί από την FCC.

Η FCC εξέφρασε ανησυχίες ότι η χρήση μετατροπέων ξένης κατασκευής θα μπορούσε να επιτρέψει σε ξένες εταιρείες να τους απενεργοποιήσουν, να κλέψουν δεδομένα, να διευκολύνουν την απομακρυσμένη πρόσβαση και παρακολούθηση από «ξένους κυβερνητικούς φορείς ή να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης μέσω κυβερνοεπίθεσης».

Πρόσθεσε ότι η χρήση ρομπότ που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ θα μπορούσε να επιτρέψει σε «κακοήθεις παράγοντες να παρακολουθούν Αμερικανούς, να ενισχύουν τις δυνατότητες των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών ή να ελέγχουν εξ αποστάσεως τα ρομπότ».

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δήλωσε επίσης ότι το Πεκίνο θα «λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» σε απάντηση σε οποιεσδήποτε κινήσεις που βλάπτουν τα συμφέροντά του, προτρέποντας όλες τις χώρες να συνεργαστούν για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης «για το καλό και προς το θετικό αποτέλεσμα».

Κάλεσε τις ΗΠΑ να «εγκαταλείψουν την ηγεμονική νοοτροπία τους και να σταματήσουν να δυσφημούν τις κινεζικές εταιρείες και να τις απειλούν με κυρώσεις».Οι εξαγωγές της Κίνας έχουν τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο από τις ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις εμπορικές ανισορροπίες με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Παρά το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, η Κίνα έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από την αμερικανική αγορά. Η Ουάσινγκτον έχει επίσης μπλοκάρει την πώληση αμερικανικών ημιαγωγών αιχμής στην Κίνα, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, να επιβραδύνει τον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό του Πεκίνου και να διατηρήσει το προβάδισμα της Αμερικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, προειδοποίησε επίσης ότι οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις λόγω ισχυρισμών ότι έχουν κλέψει αμερικανική πνευματική ιδιοκτησία . Σε απάντηση, η κινεζική κυβέρνηση δήλωσε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα της ήταν «αποτέλεσμα της δικής της αφοσίωσης και προσπάθειας, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας».

Οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να αποφύγουν την πίεση στις αλυσίδες εφοδιασμού που προκλήθηκε πέρυσι, όταν η Κίνα ενέτεινε τους ελέγχους εξαγωγών σε σπάνιες γαίες - κρίσιμες για τα ηλεκτρονικά. Οι κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν αναπτύξει με γοργούς ρυθμούς ανθρωποειδή ρομπότ για χρήση σε εργοστάσια και κατοικίες. Οι εταιρείες έσπευσαν επίσης να προωθήσουν τα μηχανήματά τους σε επιχειρήσεις και στο κοινό, ξεπερνώντας τους αμερικανούς ανταγωνιστές τους, όπως η Tesla του Elon Musk και η Boston Dynamics.

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