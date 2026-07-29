Σκάνδαλο στο Χόλιγουντ: Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση

Snapshot Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση ή ανάρμοστη συμπεριφορά όταν ήταν ανήλικες ή νεαρές, με περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν από το 2002 έως το 2016.

Το BBC επιβεβαίωσε μέρος των καταγγελιών μέσω φίλων, συγγενών, φωτογραφιών και μηνυμάτων, ενώ ο Λέτο δεν απάντησε στις κατηγορίες.

Μία από τις γυναίκες περιγράφει σεξουαλική επίθεση σε μοτέλ το 2002 όταν ήταν 17 ετών, ενώ άλλη καταγγέλλει απειλητικό σεξουαλικό σχόλιο σε ξενοδοχείο το 2013.

Πέντε γυναίκες υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν τηλεφωνήματα με σεξουαλικό περιεχόμενο από τον Λέτο όταν ήταν έφηβες, με μία να αρνείται να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Ο Τζάρεντ Λέτο έχει αρνηθεί προηγούμενες κατηγορίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, χαρακτηρίζοντας τις νέες καταγγελίες ψευδείς. Snapshot powered by AI

Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού και τραγουδιστή των Thirty Seconds to Mars, Τζάρεντ Λέτο, παρουσιάζει νέο ντοκιμαντέρ του BBC, με τέσσερις γυναίκες να υποστηρίζουν ότι υπήρξαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς όταν ήταν ανήλικες ή νεαρές.

Οι γυναίκες περιγράφουν περιστατικά που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, σημειώθηκαν από το 2002 έως το 2016, όταν ο Λέτο ήταν μεταξύ 30 και 40 ετών. Ο ίδιος, σύμφωνα με το BBC, δεν απάντησε στις κατηγορίες που του τέθηκαν.

Συνολικά, 10 γυναίκες μίλησαν στην έρευνα του βρετανικού δικτύου, με εννέα από αυτές να δημοσιοποιούν για πρώτη φορά τις ιστορίες τους. Το BBC αναφέρει ότι επιβεβαίωσε μέρος των ισχυρισμών μέσω φίλων και συγγενών των γυναικών, αλλά και μέσω φωτογραφιών και μηνυμάτων που παρουσιάστηκαν στους ερευνητές.

«Με έκανε να νιώσω ότι δεν ήμουν ασφαλής»

Μία από τις γυναίκες, η οποία χρησιμοποιεί το όνομα Ιζαμπέλ για λόγους προστασίας, υποστηρίζει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση το 2002, όταν ήταν 17 ετών.

Όπως περιγράφει, είχε γνωρίσει τον Λέτο σε κατάστημα στο Λας Βέγκας όπου εργαζόταν και συμφώνησε να τον συναντήσει σε ξενοδοχείο. Η ίδια υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε τελικά σε ένα φτηνό μοτέλ, όπου, όπως λέει, ο ηθοποιός της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Η Ιζαμπέλ αναφέρει ότι για πολλά χρόνια κατηγορούσε τον εαυτό της για όσα συνέβησαν, θεωρώντας πως ήταν «ένα ανόητο κορίτσι», μέχρι που κατάφερε να επανεξετάσει την εμπειρία της.

Η καταγγελία για απειλή σε ξενοδοχείο

Η Άλεξ, πρώην μοντέλο, υποστηρίζει ότι γνώρισε τον Λέτο το 2013 μετά από συναυλία των Thirty Seconds to Mars στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, τότε ήταν 19 ετών, όμως είπε στον Λέτο ότι ήταν 17, επειδή ένιωθε πως έπρεπε να προστατευτεί.

Όπως υποστηρίζει, εκείνος απάντησε: «Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός».

Η ίδια αναφέρει ότι αργότερα βρέθηκε μόνη μαζί του σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου, όπως καταγγέλλει, της έκανε απειλητικό σεξουαλικό σχόλιο όταν εκείνη προσπάθησε να βρει τρόπο να φύγει.

«Τότε κατάλαβα ότι δεν ήμουν ασφαλής», αναφέρει.

Καταγγελία για σχέση με ανήλικη

Μία ακόμη γυναίκα, η Κλάρα, υποστηρίζει ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Λέτο το 2006, όταν εκείνη ήταν 17 ετών και ο ηθοποιός 34.

Όπως λέει, τον γνώρισε μέσω ανθρώπου από το περιβάλλον του συγκροτήματος και υποστηρίζει ότι ο Λέτο γνώριζε την ηλικία της.

Η ίδια αναφέρει ότι συζήτησαν το θέμα της ηλικίας συναίνεσης στην Καλιφόρνια, καθώς ο πατέρας της εργαζόταν στην αστυνομία, όμως ο ηθοποιός φέρεται να «το προσπέρασε σαν να μην ήταν σημαντικό».

Καταγγελία για σχόλιο σε 14χρονη

Μία τέταρτη γυναίκα, η Τέιλορ, υποστηρίζει ότι γνώρισε τον Λέτο σε μουσικό φεστιβάλ το 2005, όταν ήταν 14 ετών.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, κατά τη διάρκεια υπογραφής αυτόγραφων ο ηθοποιός έκανε σεξουαλικό σχόλιο για το σώμα της και ζήτησε από σωματοφύλακά του να την οδηγήσει στα παρασκήνια.

Η μητέρα της, όπως αναφέρει, τον αντιμετώπισε για το περιστατικό, όμως εκείνος φέρεται να επανέλαβε το σχόλιο.

Τηλεφωνικές συνομιλίες με σεξουαλικό περιεχόμενο

Πέντε γυναίκες υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν τηλεφωνήματα από τον Λέτο με σεξουαλικό περιεχόμενο όταν ήταν έφηβες.

Η Έτα, η οποία ήταν 16 ετών το 2014, λέει ότι τον γνώρισε μέσω πρακτορείου μοντέλων στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με την ίδια, η επικοινωνία που αρχικά αφορούσε την καριέρα της εξελίχθηκε γρήγορα σε προσωπικές και σεξουαλικές συζητήσεις.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο Λέτο τής έκανε ερωτήσεις σεξουαλικού χαρακτήρα και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να έχουν σεξουαλική σχέση.

Αργότερα, όπως λέει, της στάλθηκε συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA), την οποία αρνήθηκε να υπογράψει.

Ο Λέτο έχει αρνηθεί προηγούμενες κατηγορίες

Ο Τζάρεντ Λέτο έχει στο παρελθόν αρνηθεί κατηγορίες περί σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς που έχουν διατυπωθεί εναντίον του. Οι πρόσφατες καταγγελίες είχαν επίσης δημοσιευθεί σε αμερικανικό μέσο, με την πλευρά του ηθοποιού να τις χαρακτηρίζει ψευδείς.

Ο Λέτο είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έχοντας κερδίσει Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου το 2014 για την ταινία «Dallas Buyers Club». Παράλληλα, είναι ο τραγουδιστής των Thirty Seconds to Mars, ενός από τα πιο επιτυχημένα ροκ συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών.