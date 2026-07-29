Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: Αυλαία στην Πειραιώς 260 με δύο sold out και ένα μεγάλο γλέντι

Η επετειακή χρονιά των 20 χρόνων της Πειραιώς 260 ολοκληρώθηκε κλείνοντας έναν κύκλο δύο μηνών γεμάτο θέατρο, χορό, μουσική και παράλληλες δράσεις

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: Αυλαία στην Πειραιώς 260 με δύο sold out και ένα μεγάλο γλέντι
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η παράσταση "A TRIAL" της Κριστιάν Ζαταΐ με πρωταγωνιστή τον Βάγκνερ Μόουρα σημείωσε δύο συνεχόμενα sold out στο πρόγραμμα της Πειραιώς 260.
  • Η ολοκλήρωση της σεζόν γιορτάστηκε με μεγάλο γλέντι στην Πλατεία της Πειραιώς 260, που περιλάμβανε κυκλωτικούς χορούς και ζωντανή μουσική από τα Κιντέρια.
  • Το πρόγραμμα ΑΦTER μετέτρεψε την Πειραιώς 260 σε δύο συναυλιακούς χώρους, προσφέροντας ποικιλία φωνών, ήχων και εικόνων και ενισχύοντας την αλληλεπίδραση με το κοινό.
  • Περισσότεροι από 300 επαγγελματίες συνέβαλαν στην υλοποίηση του προγράμματος, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη λειτουργία του χώρου κατά τη διάρκεια δύο μηνών παραστάσεων και δράσεων.
  • Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ευχαρίστησε καλλιτέχνες, εργαζομένους και κοινό για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους στην Πειραιώς 260.
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Με δύο συνεχόμενα sold out της παράστασης A TRIAL της Κριστιάν Ζαταΐ, με πρωταγωνιστή τον Βάγκνερ Μόουρα, αλλά και ένα μεγάλο γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου το πρόγραμμα της Πειραιώς 260 για το 2026, κλείνοντας με τον πιο γιορτινό τρόπο μια χρονιά-ορόσημο, καθώς ο χώρος συμπλήρωσε 20 χρόνια δημιουργικής λειτουργίας.

Η αυλαία έπεσε με την παράσταση της Κριστιάν Ζαταΐ, η οποία ολοκλήρωσε την πορεία της με δύο διαδοχικά sold out, προσφέροντας στο κοινό μια δυνατή και συμμετοχική θεατρική εμπειρία. Αμέσως μετά, το κλίμα μεταφέρθηκε στην Πλατεία της Πειραιώς 260, όπου οι κυκλωτικοί χοροί και η ζωντανή μουσική από τα Κιντέρια ένωσαν πλήθος κόσμου σε μια μεγάλη γιορτή, σηματοδοτώντας το τέλος της επετειακής διοργάνωσης.

«Η μουσική μάς έφερε ξανά κοντά»

Τη φιλοσοφία του AΦTER περιέγραψε στο Newsbomb.gr ο επιμελητής του προγράμματος, Δημήτρης Τσάκας, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της φετινής διοργάνωσης.

«Τα βράδια των AΦTER είδαμε την πλατεία και τον κήπο της Πειραιώς 260 να μεταμορφώνονται σε δύο διαφορετικούς συναυλιακούς χώρους, που αγκάλιασαν ξεχωριστές φωνές, ήχους και εικόνες. Μαζί με την ενέργεια του κόσμου, που δεν έμεινε ποτέ απλός θεατής, δημιουργήσαμε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα μέσα στο Φεστιβάλ. Υπήρξαν στιγμές ήρεμες και άλλες εκρηκτικές, στιγμές που μας ταρακούνησαν, μας έκαναν να χορέψουμε, να αισθανθούμε και να θυμηθούμε γιατί συνεχίζουμε να συναντιόμαστε γύρω από τη μουσική», σημειώνει.

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Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Η δύναμη των ανθρώπων της Πειραιώς 260

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένας κύκλος δύο μηνών, στη διάρκεια του οποίου το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει δεκάδες παραστάσεις θεάτρου, χορού και μουσικής, καθώς και πλήθος παράλληλων δράσεων που φιλοξενήθηκαν στον χώρο.

Σημαντική υπήρξε και η συμβολή της μεγάλης ομάδας ανθρώπων που εργάστηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος. Περισσότεροι από 300 επαγγελματίες - τεχνικοί, ταξιθέτες, ταμίες, προσωπικό παραγωγής, πωλητές, διοικητικοί υπάλληλοι και πολλοί ακόμη– συνέβαλαν, μαζί με τους καλλιτέχνες, ώστε η Πειραιώς 260 να ζωντανέψει και φέτος.

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Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου απηύθυνε θερμές ευχαριστίες προς όλους τους καλλιτέχνες, τους εργαζομένους και το κοινό που βρέθηκε στην Πειραιώς 260.

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Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

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