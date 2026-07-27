AΦTER: Το μεταμεσονύκτιο μουσικό ταξίδι της Πειραιώς 260 ολοκληρώνεται με ένα μεγάλο πανηγύρι

Snapshot Το μεταμεσονύκτιο μουσικό πρόγραμμα AΦTER στην Πειραιώς 260 ολοκληρώνεται απόψε με ένα παραδοσιακό γλέντι από τα Κιντέρια στις 27 Ιουλίου.

Το πρόγραμμα διήρκησε δύο μήνες και περιλάμβανε δεκατρείς μουσικές συναντήσεις που μετέτρεψαν την Πειραιώς 260 σε ζωντανό συναυλιακό προορισμό.

Η επιμέλεια του AΦTER από τους Δημήτρη Τσάκα και Ηρώ Νικολάου ανέδειξε διαφορετικά μουσικά είδη και γενιές, συνδυάζοντας τζαζ, ροκ, ηλεκτρονική μουσική και ελληνική παράδοση.

Το AΦTER δημιούργησε έναν νέο τόπο συνάντησης για το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, προσφέροντας μουσική και κοινωνική εμπειρία μετά το τέλος των παραστάσεων.

Η δράση απέδειξε ότι η καλλιτεχνική εμπειρία μπορεί να συνεχίζεται μετά το τέλος μιας θεατρικής παράστασης, ενισχύοντας τη μεταμεσονύκτια ζωή στην Αθήνα. Snapshot powered by AI

Όταν η παράσταση τελείωνε, η μουσική μόλις άρχιζε

Το AΦTER ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι από τα Κιντέρια, κλείνοντας έναν κύκλο δεκατριών μεταμεσονύκτιων μουσικών συναντήσεων που άλλαξαν την ατμόσφαιρα της Πειραιώς 260.

Από την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η νέα αυτή δράση έδωσε στους επισκέπτες έναν ακόμη λόγο να παραμείνουν στον χώρο και μετά το τέλος των παραστάσεων, μετατρέποντας τον Κήπο και την Πλατεία της Πειραιώς 260 σε έναν ζωντανό συναυλιακό προορισμό.

AΦTER, ένα μεταμεσονύκτιο μουσικό πρόγραμμα στην Πειραιώς 260 Photo Credit: Μαρίζα Καψαμπέλη / Mariza Kapsabeli

Η μουσική στο επίκεντρο της μεταμεσονύκτιας Αθήνας

Το πρόγραμμα, που επιμελήθηκαν ο σαξοφωνίστας και συνθέτης Δημήτρης Τσάκας και η Ηρώ Νικολάου, κατάφερε να μετατρέψει την Πειραιώς 260 σε έναν αυτόνομο μουσικό προορισμό, διευρύνοντας την εμπειρία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου πέρα από το θέατρο.

Με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο μουσικό πρόγραμμα, το AΦTER ένωσε την τζαζ, το rock, την ηλεκτρονική μουσική, τα DJ sets, τις performances αλλά και την ελληνική παράδοση, αποδεικνύοντας ότι διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι μπορούν να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο και να συνομιλήσουν δημιουργικά.

Dimitris Tsakas Trio Φεστιβάλ Αθηνών

Περισσότερο όμως από μια σειρά συναυλιών, το AΦTER λειτούργησε ως ένας νέος τόπος συνάντησης. Ένας χώρος όπου το κοινό μπορούσε, μετά το τέλος μιας θεατρικής παράστασης, να παραμείνει στην Πειραιώς 260, να ακούσει ζωντανή μουσική, να πιει το ποτό του και να συνεχίσει τη βραδιά του σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε μικρό, ανεξάρτητο μουσικό φεστιβάλ μέσα στο ίδιο το Φεστιβάλ Αθηνών.

Η επιμέλεια του προγράμματος έδωσε χώρο τόσο σε καταξιωμένους δημιουργούς όσο και σε νέα σχήματα, αναδεικνύοντας διαφορετικές γενιές και αισθητικές χωρίς να χάνεται η συνοχή της συνολικής εμπειρίας.

«Η μουσική μάς έφερε ξανά κοντά»

Τη φιλοσοφία του AΦTER περιέγραψε στο Newsbomb.gr ο επιμελητής του προγράμματος, Δημήτρης Τσάκας, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της φετινής διοργάνωσης.

«Τα βράδια των AΦTER είδαμε την πλατεία και τον κήπο της Πειραιώς 260 να μεταμορφώνονται σε δύο διαφορετικούς συναυλιακούς χώρους, που αγκάλιασαν ξεχωριστές φωνές, ήχους και εικόνες. Μαζί με την ενέργεια του κόσμου, που δεν έμεινε ποτέ απλός θεατής, δημιουργήσαμε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα μέσα στο Φεστιβάλ. Υπήρξαν στιγμές ήρεμες και άλλες εκρηκτικές, στιγμές που μας ταρακούνησαν, μας έκαναν να χορέψουμε, να αισθανθούμε και να θυμηθούμε γιατί συνεχίζουμε να συναντιόμαστε γύρω από τη μουσική», σημειώνει.

Το Dimitris Tsakas Trio παρουσίασε μουσική από το άλμπουμ Conversation Helps, μαζί με νέες συνθέσεις στο «AΦTER» του Φεστιβάλ Αθηνών Φεστιβάλ Αθηνών

Το πρόγραμμα άνοιξε στις 29 Μαΐου με τους CHICKN και την Ελένη Παπαλίτσα, ενώ στη συνέχεια φιλοξένησε τους METAMAN, το Κουαρτέτο της Camerata Junior, τους Σωκράτη Σινόπουλο και Yann Keerim, τους Televisio, το Dimitris Tsakas Trio, τους The Bonnie Nettles, το Serafeim Bellos New Generation Quartet, την Krista Papista, το George Kontrafouris Baby Trio, τον Nikkolas Dashy και τη Billie Kark.

O Κήπος της Πειραιώς 260 ως σκήνη για το πρόγραμμα του «AΦTER» Φεστιβάλ Αθηνών

Η αυλαία του AΦTER πέφτει απόψε, με τα Κιντέρια να μετατρέπουν την Πειραιώς 260 σε ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο που απέδειξε πως το τέλος μιας παράστασης μπορεί να αποτελεί την αρχή μιας διαφορετικής, εξίσου ζωντανής καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Φωτογράφος «Τα Κιντέρια»: Νίκος Γκόκας

Μέσα σε δύο μήνες, το AΦTER κατάφερε να διαμορφώσει μια διαφορετική εμπειρία για το κοινό του Φεστιβάλ, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική εμπειρία δεν σταματά με την αυλαία μιας παράστασης.

Dimitris Tsakas Trio Φεστιβάλ Αθηνών

Η μουσική, οι αυτοσχεδιασμοί, οι διαφορετικές αισθητικές και η ανοιχτή σχέση καλλιτεχνών και κοινού έκαναν την Πειραιώς 260 να παραμένει ζωντανή μέχρι αργά τη νύχτα, δημιουργώντας έναν νέο χώρο συνάντησης μέσα στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

INFO - AΦTER

Κιντέρια

Πειραιώς 260, Πλατεία

27/07/2026 στις 23:00

Εισιτήρια: more.com

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