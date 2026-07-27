Ουκρανία: Σφοδρά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και της Κριμαίας με δύο νεκρούς

Snapshot Ρωσικές επιθέσεις κατά Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις απάντησαν με επιδρομές σε πόλεις της νοτιοδυτικής Ρωσίας, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Η Κριμαία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από επιθέσεις που προκάλεσαν πυρκαγιές σε ενεργειακές υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να ενισχύσει τη διπλωματική και στρατιωτική συνεργασία.

Η Ουκρανία ζητά ισχυρή συμφωνία για drones και αντιαεροπορική άμυνα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων εξαπέλυσε η Ρωσία το βράδυ της Κυριακής, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ως απάντηση, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πόλεις της νοτιοδυτικής Ρωσίας, που άφησαν δύο νεκρούς. Παράλληλα, σφοδρές επιθέσεις σημειώθηκαν και στην υπό ρωσική κατοχή, Κριμαία, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε, κατά την πρωινή ενημέρωση, ότι η Ρωσία εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους και 136 drones προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην πόλη Τσερνιχόφ της βόρειας Ουκρανίας, ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε ένα σούπερ μάρκετ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους — συμπεριλαμβανομένου ενός 9χρονου παιδιού — και τραυματίζοντας 25, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας. «Πρόκειται για σκόπιμη ρωσική τρομοκρατία που δεν έχει στρατιωτική δικαιολογία», έγραψε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram.

Στην ανατολική πόλη του Χάρκοβο, ένα άτομο σκοτώθηκε και 16 άλλα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ στο Telegram. Ξεχωριστά, ο Περιφερειακός Κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ δήλωσε ότι μια επίθεση με βόμβα ολίσθησης σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε έξι στη νότια πόλη Ζαπορίζια, η οποία έχει υποστεί σφοδρό βομβαρδισμό τους τελευταίους μήνες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι μία πυρκαγιά ξέσπασε στον έβδομο και όγδοο όροφο μιας πολυώροφης πολυκατοικίας σε μια κεντρική περιοχή μετά την πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε τη νύχτα. Τρία άτομα τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα και εικόνες που δημοσίευσαν οι κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έδειχναν οχήματα στις φλόγες.

well kiev might be fried pic.twitter.com/3uqCJrXPz4 — thangcuben (@thangcuben) July 26, 2026

Επιδρομές στη Ρωσία

Επιδρομές των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 17 στις πόλεις Ραστόφ στον Ντον και Μπιέλγκοροντ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές σήμερα.

Στη Ραστόφ, που αποτελεί σημαντικό εξαγωγικό κόμβο στην Αζοφική θάλασσα, ένα ζευγάρι της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω Telegram.Παράλληλα, συντρίμμια από drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε διάφορες τοποθεσίες, ανάμεσά τους αποθήκες, και έσπασαν τζάμια σε πολυκατοικίες, πρόσθεσε.

Στην Μπιέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, ουκρανική επιδρομή είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, ανακοίνωσαν νωρίτερα οι τοπικές αρχές μέσω Telegram, προσθέτοντας πως πολυκατοικία πήρε φωτιά.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι το χθεσινό βράδυ τέθηκαν σε ισχύ οι κυρώσεις στην περιοχή του Ροστόφ, όπου επλήγη σταθμός εξαγωγών και εγκαταστάσεις πετρελαίου. «Υλοποιούμε το σχέδιό μας για μακροπρόθεσμες κυρώσεις και μειώνουμε την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο», ανέφερε.

Σε έκτακτη ανάγκη η Κριμαία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κριμαία μετά τις σφοδρές επιθέσεις που έπληξαν σημαντικές ενεργειακές υποδομές. Τα ξημερώματα της 27ης Ιουλίου, οι εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπαχτσισαράι καθώς και σε στρατιωτική μονάδα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας ανέφεραν ότι αναχαίτισαν 660 drones πάνω από την Κριμαία και τη Μόσχα τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σε Βρετανία και Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι

Σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να επισκεφτεί τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, σημειώνοντας τον πρώτο ξένο ηγέτη που συνομιλεί με τον Άντι Μπέρναμ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπέρναμ πρόκειται να επαναλάβει «την ακλόνητη υποστήριξή του» προς τη Ουκρανία. Οι δύο άνδρες αναμένεται να συναντηθούν σε ναυτική βάση και να συνομιλήσουν με Ουκρανούς και Βρετανούς στρατιωτικούς που συμμετέχουν σε άσκηση εξουδετέρωσης θαλάσσιων ναρκών, προκειμένου να προετοιμαστούν για μελλοντικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα.

«Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε όλες τις γνώσεις μας με τη Βρετανία και ελπίζουμε ότι η Βρετανία θα πράξει το ίδιο, για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρή συμφωνία για τα drones», τόνισε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο SkyNews.

Σύμφωνα με το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Ουκρανός πρόεδρος σχεδιάζει τη δημιουργία ενός μεγάλου εργοστασίου κατασκευής drones στη Βρετανία και επιθυμεί «να ανοίξει μια νέα σελίδα» μεταξύ των δύο κρατών.

Αύριο, Τρίτη 28/7, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον προκειμένου να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θέλει να δώσει «νέα ώθηση στη διπλωματία», αφού συνομίλησε με Αμερικανούς απεσταλμένους. «Κατανοώ ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Ζελένσκι στο SkyNews αλλά αυτό δημιουργεί «μια σημαντική πρόκληση» για το Κίεβο.

«Αυτοί (οι Ρώσοι) μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και γι' αυτό χρειαζόμαστε δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας το συντομότερο δυνατό», εξήγησε.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόσφατα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους για συστοιχίες Patriot. Στη συνέχεια εξέφρασε την υποστήριξή του σε ένα αμερικανικό νομοσχέδιο που θα μπορούσε να επιβάλει κυρώσεις σε όσους αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με την τελετή στη μνήμη του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένθερμου υποστηρικτή του ουκρανικού σκοπού, ο οποίος πέθανε στις 11 Ιουλίου.

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