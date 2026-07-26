Εντυπωσιακό βίντεο: Ουκρανός σκοπευτής καταρρίπτει ρωσικά drones μέσα από ανοιχτό πιλοτήριο

Snapshot Ένα ουκρανικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος Yak-52 χρησιμοποίησε τυφέκιο από ανοιχτό πιλοτήριο για να καταρρίψει ρωσικά drones Shahed.

Ο σκοπευτής στο πίσω κάθισμα του Yak-52 έδειξε ψυχραιμία και ακρίβεια κατά την εξουδετέρωση των drones.

Τα drones κατέρρευσαν είτε εκρήγνυνται στον αέρα είτε συντρίβονται σε αγροτικές εκτάσεις ή στη θάλασσα.

Το βίντεο προέρχεται από στιγμές εν μέσω νέου κύματος ρωσικών επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό βίντεο με πλάνα από ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος Yak-52 να καταρρίπτει ρωσικά drones Shahed από ανοιχτό κόκπιτ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, εν μέσω του νέου κύματος επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς εντός της ρωσικής επικράτειας.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, ο συγκυβερνήτης ενός εκπαιδευτικού αεροσκάφους Yak-52, διακρίνεται να κάθεται στο πίσω κάθισμα του ανοιχτού cockpi (πιλοτηρίου). Με αξιοσημείωτη ψυχραιμία, σηκώνει το τυφέκιο εφόδου που κρατά στα χέρια του, σημαδεύει το ιρανικής κατασκευής drone Shahed, που πετά παράλληλα και ανοίγει πυρ.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, καπνός αρχίζει να βγαίνει από το δεξί φτερό, του μη επανδρωμένου σκάφους. Ο πιλότος του Yak-52 πλησιάζει εγγύτερα το στόχο και το drone, εκρήγνυται στον αέρα πάνω από τη θάλασσα. Σε άλλα πλάνα του ίδιου βίντεο, ο συνεπιβαίνων σκοπευτής, καταγράφει διαδοχικές εξουδετερώσεις εχθρικών drones, τα οποία τυλίγονται στις φλόγες, συντρίβονται σε αγροτικές εκτάσεις ή πέφτουν φλεγόμενα μέσα από τα σύννεφα.

Δείτε το βίντεο:

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