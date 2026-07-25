Ουκρανία: Δύο πολίτεςνεκροί μετά από ρωσικές επιθέσεις drones

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν εξαιτίας επιθέσεων ρωσικών drones στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Σερχίι Κριβοσένκο μέσω Telegram.

Ο δήμαρχος Αρτέμ Κομπζάρ είχε ενημερώσει το βράδυ της Παρασκευής πως επλήγησαν μη στρατιωτικές υποδομές, ένα πρατήριο καυσίμων και η οροφή μιας πολυκατοικίας στο Σούμι.

Ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται σε απόσταση μόλις 20 χιλιομέτρων από το Σούμι, επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Σχεδόν τεσεράμιση χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.

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