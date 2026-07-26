Κίεβο: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία
η πρωτεύουσα της Ουκρανίας βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.
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Νέο κύμα επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου εξελίσσεται τα ξημερώματα της Κυριακής.
Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι η πτώση συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιές σε τουλάχιστον τρεις περιοχές, προειδοποιώντας ότι η πρωτεύουσα της Ουκρανίας βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.
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