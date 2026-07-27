Άνω Λιόσια: Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα από μονοκατοικία - Τυλίχθηκε στις φλόγες το γκαράζ

Snapshot Η πυρκαγιά σε αποθήκη μονοκατοικίας στα Άνω Λιόσια τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Δύο ένοικοι, ηλικίας 85 και 63 ετών, απεγκλωβίστηκαν με εγκαύματα και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 10:30 το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου και η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 10:45.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών. Snapshot powered by AI

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθήκη μονοκατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής, με την Πυροσβεστική να προχωρά στον απεγκλωβισμό ενοίκων του σπιτιού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο άτομα με εγκαύματα και συγκεκριμένα έναν ηλικιωμένο 85 ετών και μια 63χρονη. Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 10:30 το πρωί της Δευτέρας (27/7) και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:45. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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