«Ο Μεγάλος Αδελφός» στην παραλία: Drone στην Κίνα εμποδίζει λουόμενο να μπει στη θάλασσα – Βίντεο

Το drone, εξοπλισμένο με ισχυρούς προβολείς και τηλεβόα, εντόπισε τον λουόμενο την ώρα που επιχειρούσε να μπει στο νερό μετά τη δύση του ηλίου

Μίλτος Τσεκούρας

«Ο Μεγάλος Αδελφός» στην παραλία: Drone στην Κίνα εμποδίζει λουόμενο να μπει στη θάλασσα – Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Drone σε παραλία της Τσινγκντάο στην Κίνα εμπόδισε άνδρα να κολυμπήσει μετά τη δύση του ηλίου, χρησιμοποιώντας προβολείς και τηλεβόα.
  • Το drone αναπαρήγαγε ηχογραφημένα μηνύματα που καλούσαν τον λουόμενο να απομακρυνθεί από τη θάλασσα λόγω απαγόρευσης νυχτερινών κολυμβήσεων.
  • Οι τοπικές αρχές υπερασπίζονται τη χρήση των drones ως μέτρο προστασίας της ανθρώπινης ζωής και πρόληψης ατυχημάτων και πνιγμών.
  • Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις για την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας στην τεχνολογική επιτήρηση δημόσιων χώρων.
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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο από την Κίνα, το οποίο αναζωπυρώνει τη συζήτησης για τη χρήση της τεχνολογίας στην επιτήρηση των δημόσιων χώρων.

Στις εικόνες καταγράφεται drone να εμποδίζει έναν άνδρα να κάνει νυχτερινό μπάνιο, δίνοντάς του εντολή να απομακρυνθεί από τη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της παραθαλάσσιας πόλης Τσινγκντάο. Το drone, εξοπλισμένο με ισχυρούς προβολείς και τηλεβόα, εντόπισε τον λουόμενο την ώρα που επιχειρούσε να μπει στο νερό μετά τη δύση του ηλίου.

Πλησιάζοντάς τον σε πολύ μικρή απόσταση, άρχισε να αναπαράγει ηχογραφημένα μηνύματα, καλώντας τον να εγκαταλείψει αμέσως τη θάλασσα και να επιστρέψει στην ακτή.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σχολιάζουν ότι η εικόνα θυμίζει σκηνή από δυστοπική ταινία επιστημονικής φαντασίας, όπου η τεχνολογία παρακολουθεί και ελέγχει κάθε κίνηση των πολιτών.

Από την πλευρά τους, οι τοπικές αρχές υπερασπίζονται τη χρήση των drones, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Όπως αναφέρουν, οι πτήσεις πραγματοποιούνται για την αποτροπή νυχτερινών κολυμβήσεων, καθώς μετά τη δύση του ηλίου αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων και πνιγμών, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι δυσκολότερες.

Το περιστατικό έχει ανοίξει νέο κύκλο συζήτησης για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην επιτήρηση των δημόσιων χώρων, με τις απόψεις να διίστανται ανάμεσα σε όσους τη θεωρούν χρήσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και σε εκείνους που εκφράζουν ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητας.

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