Χαρδαλιάς: «Μητροπολιτική διακυβέρνηση σημαίνει ευθύνη, σημαίνει ότι ζητώ να κριθώ ακόμη πιο αυστηρά

Snapshot Ο Νίκος Χαρδαλιάς τονίζει την ανάγκη θεσμοθέτησης σύγχρονου μοντέλου μητροπολιτικής διακυβέρνησης με σαφείς αρμοδιότητες και λογοδοσία.

Το σχέδιο «Αττική 2030» περιλαμβάνει πάνω από 300 έργα και βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης κατά 59%, με προϋπολογισμό 2,59 δισ. ευρώ.

Η Περιφέρεια δρομολογεί 64 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και το πρόγραμμα καθαρισμού 448 ρεμάτων, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Μεγάλα έργα περιλαμβάνουν το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» και το έργο ύδρευσης της Κινέτας για πρόσβαση σε καθαρό νερό σε χιλιάδες πολίτες.

Ο Χαρδαλιάς ζητά αυστηρότερη κριτική για την περιφερειακή διακυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι η μητροπολιτική διακυβέρνηση είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων της Αττικής. Snapshot powered by AI

Στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου μητροπολιτικής διακυβέρνησης, με σαφείς αρμοδιότητες, ενιαίο σχεδιασμό και ξεκάθαρη λογοδοσία στάθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Political».

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε επίσης στην πορεία υλοποίησης του σχεδίου «Αττική 2030», μίλησε για τα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, ενώ ανέδειξε ως κεντρικό πολιτικό ζητούμενο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του Λεκανοπεδίου.

«Δεν ήρθαμε να διοικήσουμε από τα γραφεία»

Αναφερόμενος στη συνεργασία της Περιφέρειας με τους 66 Δήμους της Αττικής και την κυβέρνηση, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι από την πρώτη ημέρα επέλεξε τη διαρκή παρουσία στις τοπικές κοινωνίες και την άμεση επαφή με τους πολίτες και τους δημάρχους. «Δεν ήρθαμε να διοικήσουμε από τα γραφεία. Δεν μαθαίνω την Αττική από τους χάρτες και τα υπηρεσιακά σημειώματα. Προσπαθώ να βρίσκομαι κάθε μέρα στις γειτονιές της, βλέπω τα έργα, ακούω τους πολίτες, συζητώ με τους δημάρχους για τα προβλήματα», υπογράμμισε.

Όπως σημείωσε, η συνεργασία με την κυβέρνηση είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων, όπως η πολιτική προστασία, η αντιπλημμυρική θωράκιση, οι μεγάλες υποδομές και η κλιματική ανθεκτικότητα. Επισήμανε, ωστόσο, ότι απαιτείται καθαρή κατανομή ευθυνών, καθώς «όταν όλοι φαίνονται στα χαρτιά αρμόδιοι ή συναρμόδιοι, στο τέλος κανένας δεν λογοδοτεί πραγματικά».

«Το 59% του σχεδίου μας βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης»

Σχετικά με την πορεία του προγράμματος της περιφερειακής αρχής, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι έχει περάσει πλέον «από τη φάση του σχεδιασμού και των εξαγγελιών, στη φάση της εκτέλεσης». Όπως επεσήμανε, το σχέδιο περιλαμβάνει 300+1 έργα και 50+1 παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2,59 δισ. ευρώ, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. «Σήμερα, το 59% του σχεδίου μας βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια λειτουργεί βάσει ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου που αξιολογείται διαρκώς.

«Μπορούμε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους δείξουμε τι παραλάβαμε, τι αλλάξαμε και πού βρισκόμαστε. Αυτό σημαίνει για μένα λογοδοσία», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς και χαρακτήρισε ως σημαντικότερη επιτυχία την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες διαπιστώνουν πλέον πως υπάρχει σχέδιο, συνέχεια και συνέπεια. Αναγνώρισε παράλληλα, ότι σε ορισμένα πεδία υπάρχουν καθυστερήσεις, οι οποίες συνδέονται με αδειοδοτήσεις, δικαστικές εκκρεμότητες, απαλλοτριώσεις και παλαιές, ανεπαρκείς μελέτες.

«Θα ήταν πολύ εύκολο να αφήσουμε στην άκρη αυτά τα δύσκολα έργα και να επιλέξουμε μόνο όσα προσφέρονται για πανηγυρικά εγκαίνια, κορδέλες και φωτογραφίες. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να ανοίξουμε φακέλους που έμεναν κλειστοί επί χρόνια», ξεκαθάρισε.

«Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αντιπλημμυρική προστασία, επισημαίνοντας ότι σήμερα δρομολογούνται 64 έργα σε ολόκληρη την Αττική, παράλληλα με το μεγαλύτερο πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης των 448 ρεμάτων, συνολικού μήκους περίπου 880 χιλιομέτρων. «Η υπ’ αριθμόν 1 φροντίδα είναι ό,τι προστατεύει την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε, προσθέτοντας για τον καθαρισμό των ρεμάτων: «Πρόκειται για μια δουλειά που δεν φαίνεται πάντα, αλλά αποτελεί την καλύτερη ασπίδα απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα».

Στις μεγάλες παρεμβάσεις της επόμενης περιόδου, ο κ. Χαρδαλιάς συμπεριέλαβε το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, για το οποίο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 370 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο προγραμματίζεται για το φθινόπωρο, με στόχο την έναρξη των εργασιών στις αρχές του 2027 και την ολοκλήρωση του έργου το 2029.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαχείριση απορριμμάτων, στην εξυγίανση του ΕΔΣΝΑ και στον σχεδιασμό σύγχρονων μονάδων, καθώς και στο έργο ύδρευσης της Κινέτας, μέσω του οποίου 5.100 νοικοκυριά και 21.000 πολίτες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό.

«Ζητώ να κριθώ πιο αυστηρά»

Μιλώντας για τη μητροπολιτική διακυβέρνηση, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι η Αττική, ως πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας, με σχεδόν το μισό ΑΕΠ και τον μεγαλύτερο πληθυσμό, αντιμετωπίζει προκλήσεις που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια των Δήμων. «Όταν ζητώ θεσμικές αλλαγές για να το πετύχουμε αυτό, στην ουσία ζητώ να κριθώ πιο αυστηρά», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό, η πολιτική προστασία, τα απορρίμματα, οι μεγάλες αναπλάσεις και η προσαρμογή στην κλιματική κρίση απαιτούν ενιαίο σχεδιασμό. «Η μητροπολιτική διακυβέρνηση είναι όρος επιβίωσης για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη», τόνισε.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα «Αττική 2030» σχεδιάστηκε για να μειώσει τις ανισότητες και να βελτιώσει την καθημερινότητα σε κάθε περιοχή. Όπως εξήγησε, κάθε Δήμος αξιολογείται με βάση τις πραγματικές ελλείψεις, τους κινδύνους, τις κοινωνικές ανάγκες και το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, χωρίς γεωγραφικές ή άλλες διακρίσεις. Ήδη, το 67,19% των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης.

«Θα κριθούμε από το εάν οι πολίτες, σε οποιαδήποτε από τις 66 γειτονιές της Αττικής, νιώθουν ότι η ζωή τους έγινε λίγο πιο ασφαλής, ότι η ζωή τους έγινε καλύτερη – έστω και λίγο», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς και κατέληξε: «Αυτή είναι η ουσία της λογοδοσίας. Αυτό είναι για εμένα προσωπικά και το νόημα της αυτοδιοίκησης».