Τηλεθέαση: Όταν η ενημέρωση διασταυρώνει τα ξίφη της με τις επαναλήψεις

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για την πρωινή ζώνη της Κυριακής;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Όταν η ενημέρωση διασταυρώνει τα ξίφη της με τις επαναλήψεις
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  • Η ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ σημείωσε τηλεθέαση 18,2% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό στην τελευταία της εκπομπή της σεζόν.
  • Οι «Δεκατιανοί» με τον Γιάννη Πιτταρά κατέγραψαν 22,3% στο σύνολο και 14,7% στο δυναμικό κοινό στην τελευταία τους εκπομπή πριν τη διακοπή.
  • Η ενημερωτική εκπομπή «Τώρα Μαζί» στο OPEN σημείωσε τηλεθέαση 15,1% στο σύνολο και 11,3% στο δυναμικό κοινό.
  • Οι επαναλήψεις σειρών όπως η «Πολυκατοικία» στο MEGA και οι «Οικογενειακές ιστορίες» και «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» στον ALPHA κατέγραψαν τηλεθεάσεις μεταξύ 8,5% και 11,8% στο σύνολο.
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Οι τελευταίες ενημερωτικές εκπομπές της σεζόν αποχαιρέτησαν το κοινό, την Κυριακή το πρωί, κλείνοντας έναν ακόμη κύκλο. Έτσι, η Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ ευχήθηκε «καλό καλοκαίρι» μέσα από το «Καλημέρα» και ανανέωσε το ραντεβού της για τον Σεπτέμβρη. Η τηλεθέαση, που σημείωσε στην τελευταία της εκπομπή, κινήθηκε στο 18,2% στο σύνολο και στο 8% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Δεκατιανοί», που πήραν το lead in και επίσης αποχαιρέτησαν για φέτος με τον Γιάννη Πιτταρά να μετακινείται στην καθημερινή αρένα, κατέγραψαν 22,3% στο σύνολο και 14,7% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του OPEN, η ενημερωτική εκπομπή «Τώρα Μαζί» κατέγραψε 15,1% και 11,3% αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, τα υπόλοιπα κανάλια «έπαιξαν» με επαναλήψεις σειρών. Ενδεικτικά, η «Πολυκατοικία» στο MEGA κράτησε παρέα στο 11,8% του συνόλου και στο 9,2% των τηλεθεατών 18-54. Οι «Οικογενειακές ιστορίες» του ALPHA κατέγραψαν 8,6% στο σύνολο και 8,3% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία του ίδιου σταθμού, «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», σημείωσε 8,5% στο σύνολο και 7,5% στο δυναμικό κοινό.

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