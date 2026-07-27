Copernicus: Απίστευτη η έκταση του καπνού από τις φωτιές στη Γαλλία – Ταξίδεψε πάνω από 500 χλμ.

Snapshot Ο καπνός από τις φωτιές στη Δυτική Γαλλία διανύσε από 500 χλιόμετρα προς τα δυτικά, φτάνοντας μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η πορεία του καπνού παρακολουθήθηκε μέσω δορυφορικών δεδομένων του Sentinel-5P του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus.

Ο δείκτης Aerosol Index (AER) χρησιμοποιήθηκε για την οπτικοποίηση της παρουσίας σωματιδίων καπνού στην ατμόσφαιρα.

Οι υψηλές τιμές του AER υποδεικνύουν αυξημένη συγκέντρωση καπνού και αποκαλύπτουν την έκταση του νέφους πάνω από τον ωκεανό.

Η πορεία του καπνού ήταν ορατή επίσης από τον δορυφόρο Sentinel-3, παρέχοντας εικόνες υψηλής ανάλυσης. Snapshot powered by AI

Ο καπνός από την καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Γαλλία διένυσε μια απόσταση 500 και πλέον χιλιομέτρων προς τα δυτικά ξεπερνώντας τα όρια της Ιβηρικής Χερσονήσου και ταξιδεύοντας μέχρι τον Ατλαντικό.

Στους χάρτες που δημοσιεύει το meteo.gr παρουσιάζεται η πορεία του καπνού από δορυφόρους. Αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα του Sentinel-5P του Ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, η επιστημονική ομάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr οπτικοποίησε τη μεταφορά του καπνού από τις φωτιές μέσω του δείκτη Aerosol Index (AER) την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026.

Ο δείκτης AER είναι μια δορυφορική μέτρηση που σχετίζεται με παρουσία απορροφητικών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Είναι ιδανικός για την παρακολούθηση της εξέλιξης επεισοδίων σκόνης, ηφαιστειακών εκρήξεων και έντονων πυρκαγιών. Οι υψηλότερες τιμές (πορτοκαλί–κόκκινες/ιώδεις αποχρώσεις) υποδεικνύουν αυξημένη παρουσία σωματιδίων καπνού στην ατμοσφαιρική στήλη, αναδεικνύοντας την έκταση και την πορεία του νέφους πάνω από τον ωκεανό.

Η πορεία του καπνού έγινε ορατή και από τονδορυφόρο Sentinel-3 του προγράμματος Copernicus, όπως παρουσιάζεται στην αντίστοιχη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του Σχήματος 2.

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