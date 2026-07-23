Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο τερματίζει πρώτο στην καρδιά του καλοκαιριού;

Snapshot Το δελτίο ειδήσεων του STAR κατέγραψε την υψηλότερη τηλεθέαση με 15,3% στο σύνολο και 16,4% στο δυναμικό κοινό.

Το δελτίο του MEGA σημείωσε 14,6% στο σύνολο και 10,5% στο κοινό 18-54, με τη Ράνια Τζίμα να παραμένει στο τιμόνι.

Το δελτίο του ΣΚΑΪ είχε ποσοστά 10,6% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό, με τη Λένα Φλυτζάνη να κρατά διψήφια ποσοστά τις περισσότερες ημέρες.

Το κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 κατέγραψε 6,5% στο σύνολο και 4,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το OPEN και ο ALPHA είχαν 10% και 12,3% αντίστοιχα στο σύνολο.

Από τα τέλη Αυγούστου ξεκινά ο νέος κύκλος ενημέρωσης με την επιστροφή των τηλεαστέρων και τον ανταγωνισμό για την κορυφή. Snapshot powered by AI

Η ενημέρωση δεν σταματά ούτε το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων να μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Καθημερινά, τα στελέχη των καναλιών βλέπουν με προσοχή τα ραβασάκια της Nielsen προκειμένου να δουν αν το «στοίχημα» κερδίζεται και τους θερινούς μήνες.

Έτσι, χθες, στη μάχη των δελτίων, εκείνο του STAR βρέθηκε στην κορυφή. Συγκεκριμένα, κατέγραψε 15,3% στο σύνολο και 16,4% στο δυναμικό κοινό. Στο ίδιο slot, το δελτίο του MEGA -με τη Ράνια Τζίμα να παραμένει στο τιμόνι- σημείωσε 14,6% στο σύνολο και 10,5% στους τηλεθεατές 18-54. Το δελτίο του ΣΚΑΪ βρέθηκε στο 10,6% και στο 8,9% αντίστοιχα. Η Λένα Φλυτζάνη, τις περισσότερες ημέρες, σημειώνει διψήφιο ποσοστό και τα στελέχη φαίνονται ικανοποιημένα.

Στο slot 19.00-20.00, το κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 έκανε 6,5% στο σύνολο και 4,9% στο δυναμικό κοινό. Το OPEN κατέγραψε 10% στο σύνολο και 6,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ οι ειδήσεις του ALPHA έκαναν 12,3% και 11,6%.

Από τέλη Αυγούστου, οι τηλεαστέρες της ενημέρωσης θα επανέλθουν στις θέσεις του και θα ξεκινήσει ο μαραθώνιος για την κορυφή.