Τζέιμς Χάρντεν: Έφαγε... άκυρο από τουρίστρια στη Μύκονο - Η αμήχανη στιγμή στα Ματογιάννια

Snapshot Ο Τζέιμς Χάρντεν βρίσκεται στη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο αστέρας του NBA απαθανατίστηκε να περπατά στα Ματογιάννια συνοδευόμενος από την παρέα του.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας, χαιρέτησε μια νεαρή τουρίστρια που δεν ανταπέδωσε τον χαιρετισμό, δημιουργώντας μια αμήχανη στιγμή.

Το περιστατικό δεν επηρέασε τη διάθεσή του, καθώς συνέχισε να απολαμβάνει τις διακοπές του στο νησί. Snapshot powered by AI

Ο αστέρας του NBA και παίκτης των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Τζέιμς Χάρντεν, βρίσκεται στη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές, επιλέγοντας και φέτος το νησί των ανέμων, όπως έχουν κάνει αρκετοί κορυφαίοι αθλητές.

Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, γνωστός για τη χαρακτηριστικό στυλ του, απαθανατίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV να απολαμβάνει τη βραδινή του βόλτα στα Ματογιάννια, συνοδευόμενος από την παρέα του.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας του στα κατάμεστα σοκάκια του νησιού, καταγράφηκε μια αμήχανη στιγμή. Όπως φαίνεται στο βίντεο του Mykonos Live TV, ο Χάρντεν άπλωσε το χέρι του για να χαιρετήσει μια νεαρή τουρίστρια που περνούσε δίπλα του, θεωρώντας πως εκείνη θα ανταπέδιδε τον χαιρετισμό.

Ωστόσο, η κοπέλα δεν αντέδρασε, συνέχισε την πορεία της χωρίς να του δώσει σημασία και ο σταρ του NBA έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα με το χέρι σηκωμένο, σε μια αμήχανη αλλά χιουμοριστική στιγμή.

Το περιστατικό δεν φάνηκε να επηρεάζει τη διάθεση του Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος συνεχίζει τις διακοπές του στη Μύκονο, απολαμβάνοντας τις βόλτες του στο κοσμοπολίτικο νησί.

Με πληροφορίες από το Mykonos Live Tv

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