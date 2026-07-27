Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Μονοφάτσι - Έρευνες σε κατοικίες και τουλάχιστον 5 προσαγωγές

Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο.

Την επιχείρηση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε περιοχές του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, με επίκεντρο των ερευνών το Χαράκι αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Αλαγνίου.

Όπως αναφέρει τo cretalive.gr, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν συντονισμένες έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους, ενώ έχουν γίνει και αρκετές προσαγωγές ατόμων που φέρονται να ανήκουν σε γνωστές οικογένειες της περιοχής.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά σε εγκληματική οργάνωση. Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου έχουν οδηγηθεί πέντε άνδρες, ηλικίας 69, 47, 45, 34 και 30 ετών, για τους οποίους υπήρξε στοχευμένη έρευνα, ενώ στην υπόθεση φέρονται να έχουν εμπλοκή και άλλα άτομα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα αδικήματα φέρονται να ερευνώνται αφορούν, μεταξύ άλλων, ζωοκλοπές, εκβιάσεις, ρευματοκλοπές, αγροζημιές, καθώς και άλλες αξιόποινες πράξεις.

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