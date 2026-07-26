Έβρος: Συνελήφθη Έλληνας που μετέφερε 11 παράτυπους μετανάστες με ΙΧ
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης
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- Συνελήφθη Έλληνας οδηγός στον Έβρο που μετέφερε παράνομα 11 μετανάστες με ΙΧ αυτοκίνητο.
- Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex.
- Κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και δύο κινητά τηλέφωνα του διακινητή.
- Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και η προανάκριση γίνεται από το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.
Έντεκα άτομα επιβίβασε Έλληνας οδηγός σε ΙΧ αυτοκίνητο προκειμένου να τα μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρωί του Σαββάτου (25/7) συνελήφθη σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex, ένας ημεδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 11 μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το αυτοκίνητο και δύο κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων