Έβρος: Συνελήφθη Έλληνας που μετέφερε 11 παράτυπους μετανάστες με ΙΧ

Snapshot Συνελήφθη Έλληνας οδηγός στον Έβρο που μετέφερε παράνομα 11 μετανάστες με ΙΧ αυτοκίνητο.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex.

Κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και δύο κινητά τηλέφωνα του διακινητή.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και η προανάκριση γίνεται από το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Snapshot powered by AI

Έντεκα άτομα επιβίβασε Έλληνας οδηγός σε ΙΧ αυτοκίνητο προκειμένου να τα μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρωί του Σαββάτου (25/7) συνελήφθη σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex, ένας ημεδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 11 μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το αυτοκίνητο και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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