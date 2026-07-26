Δύο συλλήψεις για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου

Snapshot Δύο άτομα συνελήφθησαν για σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου.

Ο 30χρονος συλληφθείς βρέθηκε με χειροβομβίδα αμυντικού τύπου που είχε παραλάβει από 27χρονο συνεργό του.

Ο 31χρονος ομοεθνής του 30χρονου, που κρατείται σε φυλακή, φέρεται να είχε οργανωτικό ρόλο στην επίθεση και έδινε οδηγίες μέσω κινητού τηλεφώνου.

Σε έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χειροβομβίδα, περίστροφο με φυσίγγια, χρήματα, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα σχετιζόμενα με την επίθεση.

Ο 30χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 31χρονος θα οδηγηθεί στην εισαγγελική Αρχή μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας. Snapshot powered by AI

Δύο άτομα συνέλαβε η ΕΛΑΣ για την υπόθεση με την σχεδιαζόμενη υπόθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου.

Η επίθεση αποτράπηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που είχε στην κατοχή της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Πρόκειται για 30χρονο αλλοδαπό, καθώς και 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και 27χρονος ημεδαπός.

Πώς συνελήφθη ο 30χρονος

Ο 30χρονος συλληφθείς εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) σε περιοχή της Αττικής κατά τη συνάντηση που είχε με τον 27χρονο ο οποίος του παρέδωσε αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι. Σε έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε, χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περικλεισμένη με δεματικό καλωδίων. Στη συνέχεια, ο 30χρονος οδηγήθηκε στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. και συνελήφθη.

Έγκλειστος τον φυλακών ο σχεδιαστής της επίθεσης

Όπως προέκυψε, ο 31χρονος είχε οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε οδηγίες στον 30χρονο να συναντηθεί με τον 27χρονο και να παραλάβει τη χειροβομβίδα, καθώς και να την τοποθετήσει ή να τη ρίξει σε σημείο σε περιοχή της Αττικής.

Σε επακόλουθη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο κελί όπου κρατείται ο 31χρονος, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως μέσο επικοινωνίας για την παροχή οδηγιών σχετικά με την προετοιμασία της επίθεσης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία σε περιοχή της Αττικής, στην οποία είχε εισέλθει νωρίτερα ο 27χρονος, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), βρέθηκε και κατασχέθηκε περίστροφο, στο βυκίο του οποίου υπήρχαν τοποθετημένα 5 φυσίγγια.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

χειροβομβίδα αμυντικού τύπου,

περίστροφο και 6 φυσίγγια,

4.410 ευρώ,

2 κινητά τηλέφωνα και πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων διαφόρων εταιρειών,

καπέλο τύπου τζόκεϊ και

σακίδιο πλάτης που περιείχε φύλλο χάρτου με αυτοκόλλητα αθλητικής ομάδας και χάρτινο ποτήρι ροφήματος.

Ο 30χρονος συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 31χρονος έγκλειστος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας.

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