Άρτα: Έπαιρναν ναρκωτικά από θυρίδα ταχυμεταφορών – Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι

Snapshot Δύο 19χρονοι στην Άρτα χρησιμοποιούσαν αυτόματες θυρίδες ταχυμεταφορών για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης όταν ένας από αυτούς παρέλαβε δέμα με 220 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι το δέμα είχε αγοραστεί από κοινού από τους δύο νεαρούς.

Και οι δύο 19χρονοι σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας. Snapshot powered by AI

Μια νέα μέθοδο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, μέσω αυτόματων θυρίδων ταχυμεταφορών, είχαν επιστρατεύσει δύο 19χρονοι στην Άρτα, οι οποίοι τελικά συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25-07-2026), έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν περιέλθει στις αρχές.

Η έφοδος την ώρα της παραλαβής

Οι αστυνομικοί έστησαν καρτέρι έξω από τη θυρίδα ταχυμεταφορών και ακινητοποίησαν τον έναν 19χρονο την ώρα που παραλάμβανε το ύποπτο δέμα. Από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η συσκευασία περιείχε 220 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Από την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι το περιεχόμενο του δέματος είχε αγοραστεί από κοινού με έναν συνομήλικό του. Ο δεύτερος 19χρονος ταυτοποιήθηκε άμεσα, αναζητήθηκε από τις αρχές και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.

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