NBA: Εντυπωσιακοί Καβαλίερς στο ντεμπούτο Χάρντεν, ήττα για τους Πρωταθλητές Θάντερ

Οι Καβαλίερς πέτυχαν άνετη νίκη στο ντεμπούτο του Τζέιμς Χάρντεν, ενώ οι Ρόκετς νίκησαν τους Πρωταθλητές Θάντερ – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (08/02) στο NBA.

Τζέιμς Χάρντεν
AP Foto/Sara Nevis
Οι Καβαλίερς δείχνουν ασταμάτητοι και με τον Τζέιμς Χάρντεν πλέον στο ρόστερ τους έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα.

Το Κλίβελαντ πέρασε νικηφόρα από το Σακραμέντο, επικρατώντας των Κινγκς με 132-126, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 32-21, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο απογοητευτικό 12-42.

Ο Χάρντεν πραγματοποίησε ιδανικό ντεμπούτο με τη φανέλα των «Καβς», προσφέροντας 23 πόντους και σημαντικές λύσεις στην επίθεση. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Κλίβελαντ ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 35 πόντους, ενώ ο Τζάρετ Άλεν κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, σημειώνοντας 29 πόντους και μαζεύοντας 10 ριμπάουντ.

Στην Οκλαχόμα, οι Ρόκετς εκμεταλλεύτηκαν τις σημαντικές απουσίες των Θάντερ και έφυγαν με το «διπλό», επικρατώντας με 112-106. Η ομάδα του Χιούστον επέβαλε τον ρυθμό της σε κρίσιμα σημεία του αγώνα και πήρε τη νίκη απέναντι στους αποδυναμωμένους γηπεδούχους.

Πρωταγωνιστής για τους Ρόκετς ήταν ο Τάρι Ίσον με 26 πόντους, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος κατέγραψε triple-double με 17 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια σημαντική εκτός έδρας επιτυχία.

Οι Θάντερ αγωνίστηκαν χωρίς τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ωστόσο προσπάθησαν να μείνουν ανταγωνιστικοί. Ο Κέισον Ουάλας σημείωσε 23 πόντους κι ο Αϊζάια Τζο πρόσθεσε άλλους 21, όμως το κακό τρίτο δωδεκάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστικό και δεν τους επέτρεψε να διεκδικήσουν μέχρι τέλους το θετικό αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (08/02) στο NBA:

  • Μπρούκλιν - Ουάσινγκτον 127-113
  • Οκλαχόμα - Χιούστον 106-112
  • Σαν Αντόνιο - Ντάλας 138-125
  • Ορλάντο - Γιούτα 120-117
  • Ατλάντα - Σαρλότ 119-126
  • Σικάγο - Ντένβερ 120-136
  • Λ.Α. Λέικερς - Γκόλντεν Στέιτ 105-99
  • Φίνιξ - Φιλαδέλφεια 103-109
  • Σακραμέντο - Κλίβελαντ 126-132
  • Πόρτλαντ - Μέμφις 122-115

