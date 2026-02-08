Γιάννης Αντετοκούνμπο: Απέκτησε μετοχές της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της Τσέλσι
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει τις επενδυτικές κινήσεις του, ανακοινώνοντας ότι απέκτησε μετοχές της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της Τσέλσι.
Η ανακοίνωση που έκανε ο «Greek Freak» στα social media:
«Είμαι περήφανος και τιμώμενος που συνεργάζομαι με τον φίλο μου Άλεξ Οχάνιαν, συμμετέχοντας στην ομάδα ιδιοκτητών της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Τσέλσι, ενός ιστορικού συλλόγου που βασίζεται στο πάθος, την αριστεία και την κουλτούρα της νίκης.
Η ιστορία της Τσέλσι μιλά από μόνη της και είμαι ενθουσιασμένος που θα συμβάλω στο μέλλον της, υποστηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη και την επίδραση του γυναικείου αθλητισμού. Πρόκειται για φιλοδοξία, κληρονομιά και την προώθηση του αθλήματος σε νέα ύψη. Ζήτω η Τσέλσι!»
