Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έβαλε… φωτιά στο NBA – Το μήνυμά του λίγο πριν το τέλος των ανταλλαγών

Οι ομάδες καλούνται να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους ενόψει της συνέχειας της regular season και το όνομα του Greek Freak κυριαρχεί στα μεταγραφικά σενάρια.

Η τελευταία εξέλιξη αφορά την πληροφορία που μετέδωσε ο Μαρκ Στάιν, σύμφωνα με την οποία οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν καταθέσει στο Μιλγουόκι ένα ιδιαίτερα «βαρύ» πακέτο, προσφέροντας τους Ντρέιμοντ Γκριν, Τζόναθαν Κουμίνγκα, Μπράντον Ποντζιέμσκι, καθώς και επιλογές πρώτου γύρου στα draft, με στόχο την απόκτηση του Αντετοκούνμπο.

Σε κάθε περίπτωση, τα «Ελάφια» εμφανίζονται διατεθειμένα να ακούσουν προτάσεις, όχι μόνο από τους «Πολεμιστές», αλλά και από τους Μαϊάμι Χιτ, τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και άλλες ομάδες που παρακολουθούν στενά την υπόθεση.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμού, ωστόσο τα ξημερώματα της Τετάρτης (04/02) βρέθηκε στο Fiserv Forum, όπου οι Μπακς επικράτησαν των Μπουλς, βάζοντας τέλος σε σερί πέντε ηττών στη regular season.

Την ίδια στιγμή, ο Αντετοκούνμπο φρόντισε να δώσει τροφή για συζήτηση με μια αινιγματική ανάρτηση στα social media, γράφοντας στο Instagram: «Χωρίς μολύβι, αλλά εξακολουθώ να τραβάω όλη την προσοχή». Μια φράση που αποτυπώνει απόλυτα το γεγονός ότι το μεγαλύτερο όνομα ενόψει του φετινού trade deadline είναι, χωρίς αμφιβολία, ο Greek Freak.

https://www.instagram.com/p/DUUoYMLFdpv/

