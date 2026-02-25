Πρέβεζα: Κλειστός επ' αόριστον ο δρόμος στην Κλεισούρα μετά τις συνεχείς κατολισθήσεις

Σε ολική διακοπή της κυκλοφορίας του επαρχιακού δρόμου στην Κλεισούρα του Δήμου Ζηρού προχώρησε η Αστυνομική Διεύθυνση Πρέβεζας, εξαιτίας των συνεχών κατολισθήσεων που έπληξαν την περιοχή μετά τις αλλεπάλληλες κακοκαιρίες.

Περίπου τρεις μήνες μετά τα πρώτα ακραία καιρικά φαινόμενα που άρχισαν να «χτυπούν» τις υποδομές της περιοχής, οι συνεχιζόμενες και αδιάκοπες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν όλο αυτό το διάστημα έδωσαν τη χαριστική βολή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ο κορεσμός του εδάφους από τα νερά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρές κατολισθήσεις, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων άκρως επικίνδυνη, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Ως εκ τούτου, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Αστυνομία, κλείνει επ’ αόριστον –και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών– η Επαρχιακή Οδός που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας με την 11η Επαρχιακή Οδό του Δήμου Ζηρού.

Το «απαγορευτικό» αφορά ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου, συνολικού μήκους 5,1 χιλιομέτρων. Ειδικότερα, η διακοπή ξεκινά από το ύψος του νεκροταφείου της Κλεισούρας και εκτείνεται μέχρι τη συμβολή με την 11η Επαρχιακή Οδό, μια αρτηρία κομβικής σημασίας καθώς εξυπηρετεί τη σύνδεση με το Γυμνότοπο και τον συνοικισμό των Πέντε Πηγαδιών.

Η απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πρέβεζας κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς το οδόστρωμα έχει υποστεί τέτοια διάβρωση που η κυκλοφορία αποτελούσε πλέον άμεσο κίνδυνο. Μοναδική και απόλυτη προτεραιότητα των Αρχών, μέσα από τη λήψη αυτού του δραστικού μέτρου, είναι η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και η προστασία της ζωής των διερχόμενων οδηγών, μέχρι οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες να καταφέρουν να σταθεροποιήσουν το έδαφος.

