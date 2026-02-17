Μαζαράκι Πηνείας: Ολόκληρο το χωριό κατολισθαίνει – Δείτε εικόνες από drone

Σοκαριστικές εικόνες κατάγραψε drone στο Μαζαράκι Πηνείας που τα τελευταία 24ωρα αντιμετωπίζει φαινόμενα κατολισθήσεων και καθιζήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα ξημερώματα σημειώθηκε μία νέα μεγάλη κατολίσθηση που απέκλεισε τη δεύτερη είσοδο/έξοδο του χωριού, με αποτέλεσμα ο οικισμός να είναι πλέον αποκομμένος οδικά από τον υπόλοιπο νομό.

Οι εικόνες όμως και από την βασική είσοδο/έξοδο του χωριού, αποκαλύπτουν πως χθες, σημειώθηκε «επέκταση» της αρχικής κατολίσθησης καταστρέφοντας και άλλο τμήμα του δρόμου λίγο πριν το αρχικό.

Το drone κατέγραψε από ψηλά ρηγματώσεις δίπλα από σπίτια που μαρτυρούν την κίνηση των εδαφών της πλαγιάς που είναι χτισμένο το χωριό.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις εικόνες που κατέγραψε το drone:

Δείτε επίσης περισσότερες φωτογραφίες:

Με πληροφορίες από ilialive.gr

Διαβάστε επίσης