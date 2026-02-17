Ηλεία: Αποκλεισμένο το Μαζαράκι λόγω κατολίσθησης – Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους

Σκηνές που παραπέμπουν σε παλαιότερες δεκαετίες εκτυλίσσονται εδώ και αρκετές μέρες στο Μαζαράκι του νομού Ηλείας, καθώς κατολίσθηση απέκοψε το χωριό από το οδικό δίκτυο, αφήνοντας τους κατοίκους αποκλεισμένους.

Μετά τις σοβαρές ζημιές που είχε υποστεί ο ένας κεντρικός δρόμος του χωριού τις προηγούμενες ημέρες, έκλεισε και ο δεύτερος δρόμος πρόσβασης, εξαιτίας νέας κατολίσθησης που διέκοψε ολοκληρωτικά την κυκλοφορία.

Οι περίπου 150 κάτοικοι στο Μαζαράκι έχουν εγκλωβιστεί, ενώ, σε βίντεο του ΣΚΑΪ, φαίνονται γονείς να κουβαλούν παιδιά στις πλάτες τους –μόλις είχαν σχολάσει από το σχολείο– προκειμένου να περάσουν με όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια την άλλη πλευρά του δρόμου, όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ, Χρήστος Στρατουλάκος.

Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει τους φόβους για ραγδαία επιδείνωση του φαινομένου, το οποίο από τη Δευτέρα (16/02) είχε ήδη χαρακτηριστεί ιδιαίτερα επικίνδυνο, με το μήκος του μετώπου της κατολίσθησης να ξεπερνά τα 700 μέτρα από την είσοδο του οικισμού, στο τμήμα που συνδέεται με τον Πρόδρομο, έως πίσω από τον οικισμό.