Ισχυρός σεισμός μεταξύ Καρδίτσας και Ευρυτανίας

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας , με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 13,7 χιλιόμετρα .

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στις 12:14, στην Ευρυτανία .

