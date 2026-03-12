Ισχυρός σεισμός μεταξύ Καρδίτσας και Ευρυτανίας
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στις 12:14, στην Ευρυτανία.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 13,7 χιλιόμετρα.
