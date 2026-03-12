Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκαν να δικαστούν μία 32χρονη και ο 19χρονος γιος της, που κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν ένα 16χρονο κορίτσι, κόρη της πρώτης και αδελφή του δεύτερου.

Όπως αναφέρει το voria.gr, σύμφωνα με το κατηγορητήριο η 32χρονη μητέρα της ανήλικης φέρεται να έκοψε με ψαλίδι τα μαλλιά της κόρης της προς συμμόρφωση μετά από μεταξύ τους προστριβές.

Σε βάρος της 32χρονης αλλά και τους 19χρονου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παράνομη βία. Σημειώνεται ότι η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσκομιστεί η ιατροδικαστικη έκθεση και να προσέλθει ο μάρτυρας αστυνομικός.

Το δικαστήριο αποφάσισε μάνα και γιος να παραμείνουν στα κρατητήρια έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η 16χρονη βρίσκεται υπό προστατευτική φύλαξη σε νοσοκομείο.

