Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

Η δίκη αναβλήθηκε και οι συλληφθέντες θα παραμείνουν κρατούμενοι

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκαν να δικαστούν μία 32χρονη και ο 19χρονος γιος της, που κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν ένα 16χρονο κορίτσι, κόρη της πρώτης και αδελφή του δεύτερου.

Όπως αναφέρει το voria.gr, σύμφωνα με το κατηγορητήριο η 32χρονη μητέρα της ανήλικης φέρεται να έκοψε με ψαλίδι τα μαλλιά της κόρης της προς συμμόρφωση μετά από μεταξύ τους προστριβές.

Σε βάρος της 32χρονης αλλά και τους 19χρονου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παράνομη βία. Σημειώνεται ότι η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσκομιστεί η ιατροδικαστικη έκθεση και να προσέλθει ο μάρτυρας αστυνομικός.

Το δικαστήριο αποφάσισε μάνα και γιος να παραμείνουν στα κρατητήρια έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η 16χρονη βρίσκεται υπό προστατευτική φύλαξη σε νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

13:36ΕΛΛΑΔΑ

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε... κηδεία» - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη σε σχολείο του Ηρακλείου

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Άνδρας πυροβολεί πολιτικό σε γαμήλια εκδήλωση - Καρέ καρέ η επίθεση

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Aπό τους χειριστές drone στους χάκερ: Η πρώτη μεγάλη κυβερνοεπίθεση του Ιράν και ο ψηφιακός πόλεμος

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς στο MAD Forum 2026: «Το κεντρικό ζήτημα για κάθε δημοκρατία είναι τα όρια στον ψηφιακό κόσμο»

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Δεν υπάρχουν «επαγγελματίες ανησυχούντες», αλλά «ερασιτέχνες εφησυχασμένοι» - Παπασταύρου: Δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο, δεν υπάρχει κατευνασμός

13:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μην το κάνεις αυτό» - O εκνευρισμός της Χίλαρι με τον Μπιλ Κλίντον στη μέση του δρόμου

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Χτύπημα των IDF σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Προειδοποιεί ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ τον Λίβανο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers-Ποιοι θα λάβουν βοήθημα για τρόφιμα αναδρομικά

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στην Καρδίτσα: Το παρακολουθούμε - Έγινε έντονα αισθητός

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητα πλοία στον πόλεμο: Τέσσερα έχουν χτυπηθεί, 37 πλέουν στον Κόλπο - 85 οι εγκλωβισμένοι Έλληνες ναυτικοί

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα - Ισόβια σε 15 κατηγορούμενους

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χτύπημα των IDF σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Θα επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις στο Λίβανο εάν δεν σταματήσουν οι ρουκέτες της Χεζμπολάχ

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός δικτύου τα κινητά στη Μόσχα - Χωρίς internet μία εβδομάδα, ζημιά 70 εκατ. δολαρίων σε πέντε ημέρες

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με ποσοστά 31-34% - Δεύτερο αλλά μακριά, το ΠΑΣΟΚ

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ο τρόπος που κάνει διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ εξυπηρετεί της διεύρυνση τη δική μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στην Καρδίτσα: Το παρακολουθούμε - Έγινε έντονα αισθητός

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης - Βϊντεο

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Μέτρα σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων - Πλαφόν στις τιμές, τηλεργασία και...λουκέτο στα κρεματόρια με φυσικό αέριο

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με ποσοστά 31-34% - Δεύτερο αλλά μακριά, το ΠΑΣΟΚ

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Λιτόχωρο: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων- Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος

05:32ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ατύχημα με ποδήλατο για τον γνωστό γιατρό Ανδρέα Ηλιάδη – Υπέστη κάταγμα σε οστό του λάρυγγα

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική διάσωση μελών του πληρώματος του Zefyros που χτυπήθηκε από ιρανικό παγιδευμένο σκάφος στο Ιράκ

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια - Οδηγείται στη φυλακή για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα - Ισόβια σε 15 κατηγορούμενους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ