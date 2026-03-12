Βρετανία: Τα βαρύτερα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ έφτασαν σε βάση της RAF

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν μερικά από τα πιο ισχυρά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς για πιθανές επιθέσεις σε βαθιά θαμμένους στόχους στο Ιράν, την ώρα που η διευρυνόμενη σύγκρουση επεκτείνεται στις ναυτιλιακές οδούς του Κόλπου και στις πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή.

Βίντεο που τραβήχτηκαν χθες (11/3) στην βάση RAF Fairford στη Βρετανία έδειξαν βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-1 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ να είναι γεμάτα με βαριά πυρομαχικά «bunker-buster», κάτι που ερμηνεύεται ευρέως από τους αναλυτές ως ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να ετοιμάζεται να χτυπήσει οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις όπου πιστεύεται ότι το Ιράν αποθηκεύει βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

An Al Jazeera crew filmed bunker-busting bombs being loaded onto US military planes at a UK military base, ready for use against Iran. The government has been facing questions about British involvement in the war. pic.twitter.com/yQ1viBl3M4 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 12, 2026

Το βίντεο έδειξε επίσης έναν εκτοξευτή πυραύλων να αφαιρείται από τον χώρο όπλων τουλάχιστον ενός B-1 , γεγονός που υποδηλώνει ότι το αεροσκάφος θα μπορούσε να διαμορφωθεί για να μεταφέρει μεγάλες βόμβες ακριβείας που έχουν σχεδιαστεί για να καταστρέφουν δύσκολους υπόγειους στόχους.

Οι εξελίξεις σημειώνονται μετά την ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, για την «πιο έντονη» ημέρα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν με «τα περισσότερα μαχητικά, τα περισσότερα βομβαρδιστικά, τα περισσότερα χτυπήματα». Ένας στόλος αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών έχει σταθμεύσει στη βάση RAF Fairford από τότε που ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ ενέκρινε «αμυντική» δράση των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών πυραυλικών βάσεων από βρετανικές βάσεις.

Τρία βομβαρδιστικά B-52 - τα οποία μπορούν να μεταφέρουν έως και 24 πυραύλους κρουζ - και τέσσερα βομβαρδιστικά B-1 lancer έχουν εντοπιστεί να φτάνουν στη βάση του Κότσγουολντ από την Παρασκευή.