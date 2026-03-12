ΠΑΟΚ: Υπεγράφη η σύμβαση για το Καυτανζόγλειο - Οι δηλώσεις Βρούτση και Γκοντσάροβα

Σημαντική εξέλιξη για το γηπεδικό ζήτημα του ΠΑΟΚ, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3) έπεσαν οι υπογραφές της σύμβασης παραχώρησης χρήσης του Καυτανζογλείου σταδίου.

ΠΑΟΚ: Υπεγράφη η σύμβαση για το Καυτανζόγλειο - Οι δηλώσεις Βρούτση και Γκοντσάροβα
Η αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση χρήσης του γηπέδου, ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Περίπου στις 13:00 το μεσημέρι, η αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, αποτελούμενοι από την Μαρία Γκοντσάροβα, τον Άγγελο Αναστασιάδη, τον Γιάννη Δημογιάννη και τον Αχιλλέα Μαυρομάτη έφτασαν στο γήπεδο, όπου τους υποδέχθηκε ο υπουργός.

Ο Γιάννης Βρούτσης μάλιστα, στη σύντομη συνομιλία με τους «ασπρόμαυρους» εκπροσώπους, τους καλωσόρισε σπίτι τους, δείχνοντας το θετικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών.

Λίγο αργότερα έπεσαν και επίσημα οι υπογραφές στη σύμβαση παραχώρησης χρήσης του Καυτανζογλείου σταδίου από τον ΠΑΟΚ, με τον κ. Βρούτση να δηλώνει:

«Επιτρέψτε μου να κάνω μία δήλωση με τη μορφή τίτλου της σημερινής συνάντησης. Το φιλόξενο, πολλά υποσχόμενο και σε πλήρη εξέλιξη αναβάθμισης Καυτανζόγλειο υποδέχεται με ανοιχτές τις πόρτες και την αγκαλιά του, τον ιστορικό και εμβληματικό ΠΑΟΚ για πρώτη φορά θεσμικά και επίσημα. Το κάνουμε ενσυνείδητα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μία μεγάλη ομάδα, χρειάζεται την αρωγή της Πολιτείας, την είχε και θα την έχει. Όπως είπα στην κυρία Γκοντσάροβα, θα είμαστε σε ό,τι χρειαστεί κοντά τους».

Η σύμβαση ανάμεσα σε ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στη διοίκηση του Καυτανζογλείου θα έχει χρονική διάρκεια πέντε ετών. Φυσικά στον «Δικέφαλο» γνωρίζουν ότι υπάρχουν αρκετά βήματα ακόμα, μέχρι το στάδιο να είναι έτοιμο προς χρήση, με την πλευρά του Υπουργού να σημειώνει ότι η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Ιούλιο.

Από την πλευρά της η CEO του ΠΑΟΚ, Μαρία Γκοντσάροβα είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις αρχές που συμμετείχαν για αυτή την συμφωνία και τον κύριο Υπουργό, για την συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό το σημαντικό βήμα που γίνεται σήμερα, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε πολλά πράγματα ακόμα, γιατί αυτό το στάδιο αξίζει να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας γιατί είναι άνοιξη και βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι της ποδοσφαιρικής σεζόν, αλλά ταυτόχρονα και η έναρξη της επόμενης σεζόν είναι και αυτή σύντομα. Ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την θέληση, αυτό το πάθος για αυτή την συνεργασία με όλες τις αρχές, για να μπορέσουμε την νέα σεζόν να είμαστε σε αυτό το στάδιο. Ελπίζω να βλέπουν όλοι τις προσπάθειες που κάνει ο ΠΑΟΚ για να διαφημίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους Έλληνες παίκτες. Όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι μια κοινή προσπάθεια για αυτό χρειαζόμαστε το κράτος να είναι κοντά μας, να προωθήσει αυτό το θέμα, γιατί δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο, χωρίς υψηλές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις και αυτό το βήμα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται ψηλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ, βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις και πιστεύω ότι το κράτος θα είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια».

