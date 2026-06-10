Σαν σήμερα 10 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 10 Ιουνίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 323 π.Χ. - Πεθαίνει Αλέξανδρος Γ΄ ο Μακεδών, κοινώς γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος ή Αλέξανδρος ο Μέγας. O Έλληνας βασιλιάς των Μακεδόνων και κατακτητής της Περσικής Αυτοκρατορίας.
- 1877 - Ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
- 1926 - Πεθαίνει ο Αντόνιο Γκαουντί, ο Καταλανός αρχιτέκτονας, που "στόλισε" τη Βαρκελώνη.
- 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
- 1942 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Ναζί πυρπολούν το τσέχικο χωριό Λίντιτσε σε αντίποινα για τη δολοφονία του Ράινχαρντ Χάιντριχ.
- 1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: γερμανικά στρατεύματα σφάζουν 642 άνδρες, γυναίκες και παιδιά στο Οραντούρ-συρ-Γκλαν της Γαλλίας.
- 1967 - Σαν σήμερα λήγει ο Πόλεμος των Έξι Ημερών με συμφωνία ανακωχής μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.
- 2004 - Πεθαίνει ο Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός
1929 - 2018: Παύλος Γιαννακόπουλος
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