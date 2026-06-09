Καιρός: Έρχεται ψυχρή μάζα με καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

Snapshot Οι επόμενες ημέρες θα έχουν αυξημένη αστάθεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά.

Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32

34 βαθμούς Κελσίου, με ήλιο το πρωί και καταιγίδες το απόγευμα στα κεντρικά, βόρεια και εσωτερικά της Πελοποννήσου.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συνεχιστεί η αστάθεια στα απογεύματα, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένα μελτέμια έως 7 μποφόρ με θερμοκρασίες 32

35 βαθμών.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας κοντά στους 30 βαθμούς λόγω ψυχρότερης αέριας μάζας και αυξημένης αστάθειας.

Από την επόμενη εβδομάδα ο καιρός θα βελτιωθεί με άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμό των φαινομένων αστάθειας κυρίως σε ορεινές περιοχές. Snapshot powered by AI

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από παρόμοια καιρικά φαινόμενα, με αυξημένη αστάθεια και τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα ξεκινά ήπιος, αλλά από το μεσημέρι και μετά αναμένονται μπόρες και καταιγίδες, ενώ προς το Σαββατοκύριακο μια πιο οργανωμένη διαταραχή από τα βόρεια θα ενισχύσει την αστάθεια και θα προκαλέσει μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σήμερα, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 32-34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, θα αναπτυχθούν τοπικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι η δυτική Πελοπόννησος, η δυτική Στερεά, η νότια Κρήτη και το εσωτερικό της Ρόδου.

Η Τετάρτη θα ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο, με ήπιες συνθήκες το πρωί και εκδήλωση αστάθειας με μπόρες και καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ, που θα επεκταθούν σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου και κοντά στη θάλασσα. Η Πέμπτη και η Παρασκευή θα διατηρήσουν την αστάθεια στα απογεύματα, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ενισχυμένα μελτέμια, με εντάσεις έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 32 και 35 βαθμών Κελσίου.

Κατά το Σαββατοκύριακο, μια ψυχρότερη αέρια μάζα στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα θα προκαλέσει γενικευμένη αστάθεια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, το πεδίο υψηλής πίεσης που κυριαρχεί στη δυτική Ευρώπη αναμένεται να επεκταθεί προς τη χώρα μας, φέρνοντας θερμότερες αέριες μάζες και πιο σταθερό καιρό, περιορίζοντας τα φαινόμενα αστάθειας κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Συνολικά, το καιρικό σκηνικό για τις επόμενες ημέρες θα κυλήσει με αυξημένη αστάθεια και τοπικές καταιγίδες, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας, ενισχύοντας τις συνθήκες για πιο ήπιο καιρό.

Διαβάστε επίσης