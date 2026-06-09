Καιρός: Με απογευματινές μπόρες η Τρίτη – Πρόγνωση για βροχές και καταιγίδες από Παρασκευή

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Με απογευματινές μπόρες η Τρίτη – Πρόγνωση για βροχές και καταιγίδες από Παρασκευή
Αρχείου - Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
7'
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Snapshot
  • Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, κεντρικής Μακεδονίας και ανατολικής Στερεάς.
  • Από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη θα παρατηρηθεί αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.
  • Την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, που θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι του Σαββάτου, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια.
  • Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 30
  • 33 βαθμούς τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, ενώ θα μειωθούν την Παρασκευή και το Σάββατο λόγω των βροχοπτώσεων και των βοριάδων.
  • Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται γενικά καλός, χωρίς σημάδια αστάθειας τουλάχιστον έως τις 19 Ιουνίου.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά και την Εύβοια με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες σε όλα τα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Αλλάζει ο καιρός από Παρασκευή

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως το ξημέρωμα της Τρίτης θα σημειωθούν μπόρες στη Θεσσαλία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι μπόρες θα επεκταθούν στα πολύ ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Την Τετάρτη, και πάλι θα δημιουργηθεί αστάθεια σε περιοχές που είναι μακριά από τη θάλασσα. Την Πέμπτη, το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο.

Την Παρασκευή, μια ατμοσφαιρική διαταραχή θα φέρει την επιδείνωση στα κεντρικά και τα βόρεια. Αυτό το σύστημα θα απασχολήσει τη χώρα μέχρι και το νωρίς του μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ στη συνέχεια, σταδιακά, ο καιρός θα βελτιωθεί.

Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά καλός, ενώ τουλάχιστον μέχρι τις 19 Ιουνίου, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι από πλευράς αστάθειας.

Οι θερμοκρασίες, Τετάρτη και Πέμπτη θα φτάσουν στο εσωτερικό της χώρας του 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή με την έλευση των βροχών και των καταιγίδων θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σάββατο, λόγω των βοριάδων θα έχουμε κάτω από 30 βαθμούς.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 9 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τη βόρεια Εύβοια θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 τοπικά στη Θεσσαλία 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν στη Μακεδονία και τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-06-2026

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-06-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στα πελάγη πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

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