Το μυστήριο της «ψυχρής κηλίδας» του Ατλαντικού ανησυχεί τους ειδικούς - Αψηφά τα παγκόσμια πρότυπα

Ο βόρειος Ατλαντικός είναι το μόνο μέρος του κόσμου που έχει κρυώσει σημαντικά από τον 19ο αιώνα τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και στον ωκεανό

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το μυστήριο της «ψυχρής κηλίδας» του Ατλαντικού ανησυχεί τους ειδικούς - Αψηφά τα παγκόσμια πρότυπα
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο βόρειος Ατλαντικός παρουσιάζει ψύξη στην περιοχή νότια της Γροιλανδίας και Ισλανδίας, παρά την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας.
  • Η ψυχρή κηλίδα οφείλεται στην αποδυνάμωση της Νότιας Κυκλοφορίας Επιστροφής του Ατλαντικού, που μειώνει τη μεταφορά θερμότητας προς την περιοχή.
  • Η μείωση της θερμικής εισροής από τα ωκεάνια ρεύματα εξηγεί την ψύξη, ενώ η απώλεια θερμότητας στην επιφάνεια της θάλασσας έχει μειωθεί.
  • Η επιβράδυνση της κυκλοφορίας αυτής ενδέχεται να οδηγήσει σε κλιματικό σημείο καμπής με μακροχρόνιες σοβαρές συνέπειες για το παγκόσμιο κλίμα και οικοσυστήματα.
  • Οι κλιματικές προβλέψεις υποδεικνύουν ότι η μετάβαση σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση μπορεί να συμβεί μέσα στον 21ο αιώνα, αν συνεχιστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη.
Snapshot powered by AI

Μία περιοχή του Ατλαντικού ωκεανού, που εκτείνεται νότια της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας, εμφανίζει μία παράδοξη συμπεριφορά που προβληματίζει τους επιστήμονες.

Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού, ψυχραίνεται εν μέσω της έντονης αύξησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Μια πρόσφατη μελέτη εντοπίζει ως κύρια αιτία την αποδυνάμωση του συστήματος των ωκεάνιων ρευμάτων που είναι γνωστό ως «Νότια Κυκλοφορία Επιστροφής του Ατλαντικού», κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η Γη πλησιάζει σε ένα κλιματικό σημείο καμπής υψηλού κινδύνου.

Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού σχηματίζεται επειδή τα ωκεάνια ρεύματα μεταφέρουν όλο και λιγότερη θερμότητα προς την περιοχή αυτή, η οποία από το 1955 παρουσιάζει σημαντική έλλειψη αύξησης της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας.

Η εξαίρεση αυτή ξεχωρίζει σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο όπου οι περισσότεροι ωκεανοί θερμαίνονται, προκαλώντας ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες στην παγκόσμια κλιματική ισορροπία και προειδοποιώντας για την έλευση απότομων αλλαγών στα ατμοσφαιρικά και ωκεάνια συστήματα.

Το φαινόμενο αυτό προκαλεί αμηχανία στην επιστημονική κοινότητα. Για δεκαετίες, οι υποθέσεις κυμαίνονταν μεταξύ δύο βασικών εξηγήσεων: της αυξημένης απώλειας θερμότητας στην επιφάνεια της θάλασσας που προκαλείται από την ατμόσφαιρα, και της άποψης ότι η επιβράδυνση της Μεσημβρινής Κυκλοφορίας Επιστροφής του Ατλαντικού (AMOC) μειώνει την ποσότητα θερμότητας που φτάνει στην περιοχή.

Η νέα μελέτη, βασισμένη σε επαναναλύσεις άμεσων μετεωρολογικών παρατηρήσεων και ανάλυση του θερμικού ισοζυγίου, προσφέρει στοιχεία που υποστηρίζουν τη δεύτερη επιλογή.

Επιστημονική ανάλυση για την ψυχρή κηλίδα του Ατλαντικού

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε δεδομένα παρατηρήσεων και θερμικού ισοζυγίου, επιβεβαιώνοντας ότι η ψύξη δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από επιφανειακές δυναμικές. Η τάση δείχνει ότι η απώλεια επιφανειακής θερμότητας έχει μειωθεί, διαψεύδοντας την υπόθεση για μεγαλύτερη διάχυση στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η αιτία έγκειται στη μείωση της θερμικής εισροής λόγω των ασθενέστερων ωκεάνιων ρευμάτων. Οι συγγραφείς επισημαίνουν: «Η απώλεια επιφανειακής θερμότητας έχει μειωθεί πάνω από την ψυχρή κηλίδα». Το εύρημα αυτό επαναλαμβάνεται σε όλες τις περιόδους που αξιολογήθηκαν, υπογραμμίζοντας μια έντονη ψύξη στο κέντρο της περιοχής παρά την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας.

Η μελέτη ενσωμάτωσε την επαναανάλυση ERA5 και ωκεάνια δεδομένα που καλύπτουν την περίοδο από τα μέσα του 20ού αιώνα. Διαπιστώθηκε ότι η τάση ψύξης στην ψυχρή κηλίδα δεν ανταποκρίνεται σε εντατικοποίηση της εκροής θερμότητας προς την ατμόσφαιρα.
Μεταξύ των σημαντικών αποτελεσμάτων είναι ότι, από το 1993, η απώλεια θερμότητας στην επιφάνεια ήταν σημαντικά μικρότερη. Το φαινόμενο αποδίδεται στην αποδυνάμωση της βαθιάς ωκεάνιας κυκλοφορίας και όχι σε επιφανειακές διακυμάνσεις. «Το τελευταίο αυτό είναι αναμενόμενο όταν η AMOC παρέχει λιγότερη θερμότητα στην περιοχή και, ως εκ τούτου, απελευθερώνεται λιγότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα», καταλήγει η έκθεση.

Μελλοντικοί κίνδυνοι και προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με μοντελοποιημένες προβολές, η συνεχής επιβράδυνση της Νότιας Κυκλοφορίας Επιστροφής του Ατλαντικού φέρνει αυτό το σύστημα κοντά σε ένα κλιματικό σημείο καμπής. Εάν επιτευχθεί, η αλλαγή θα παραμείνει για χιλιετίες και θα έχει σοβαρές συνέπειες στα κλίματα, τις θάλασσες και τα οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο.

Έχουν εντοπιστεί προειδοποιητικά σημάδια και οι κλιματικές προσομοιώσεις υποδηλώνουν ότι η μετάβαση θα μπορούσε να συμβεί προς τα μέσα του αιώνα, εάν συνεχιστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Εν όψει αυτής της προοπτικής, η ερευνητική ομάδα καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εφαρμόσουν στρατηγικές για τον μετριασμό του πιθανού αντίκτυπου μιας απότομης αλλαγής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:38ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές εικόνες στο αεροδρόμιο του Δελχί: Υπάλληλοι «κυνηγούν» τον εξοπλισμό που παρασύρουν άνεμοι

17:36ANNOUNCEMENTS

«ΕΛΠΙΔΑ»: Το Riviera Shopping for a Good Cause έρχεται στις 10 Ιουνίου!

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δραγασάκης: Ανεξαρτητοποιήθηκε από ΣΥΡΙΖΑ - Θα συμβάλλω στον διάλογο Αριστεράς- Προοδευτικού χώρου

17:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε θα καταβληθούν - Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

17:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ανθρώπινο κύμα για τα ρεκόρ Γκίνες στην πόλη του Μεξικού

17:19ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί η κολύμβηση είναι το καλύτερο δώρο για το σώμα μας

17:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 8,7% στα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας το 2025

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Το μυστήριο της «ψυχρής κηλίδας» του Ατλαντικού ανησυχεί τους ειδικούς - Αψηφά τα παγκόσμια πρότυπα

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Από εργασίες με χορτοκοπτιοκό φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά – Αναμένεται σύλληψη

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Προ των πυλών η τελική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο για τριμελή οικογένεια στο Λονδίνο: Βούτηξε στο κενό από τον 36ο όροφο πολυτελούς κτηρίου

16:46ANNOUNCEMENTS

Θριαμβευτική πρεμιέρα της παράστασης «Του αγοριού απέναντι» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

16:32ANNOUNCEMENTS

Vodafone 5G+: Από την Πάτρα ξεκινά η εμπορική διάθεση του δικτύου 5G Standalone της Vodafone Ελλάδα

16:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Πατριάρχη Ιεροσολύμων: Η Ελλάδα θα βρίσκεται στο πλευρό του Πατριαρχείου

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσηκωμός στη Μαγιόρκα για τον υπερτουρισμό - Ετοιμάζουν «ιστορική διαδήλωση» που θα «βουλιάξει» το νησί

16:27LIFESTYLE

Η «Emily επέστρεψε στο Παρίσι»: Στον τελικό του Roland Garros η Lily Collins με τον σύζυγό της

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Λουτράκι: SMS ετοιμότητας στους κατοίκους από το 112

16:25LIFESTYLE

Κρίνο & Αγκάθι: Η νέα σειρά που ανακοινώθηκε από τον ΑΝΤ1 – Η υπόθεση

16:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Η διαφορά μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάσος Χατζηβασιλείου: «Ιδαίτερα χαρούμενος που επιστρέφω σε ένα γνώριμο χώρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

13:30ΥΓΕΙΑ

Πέθανε ο γιατρός που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή παγκοσμίως θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Λουτράκι Κορινθίας – Δίπλα στη λίμνη Βουλιαγμένης

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Δικαιοσύνη κατά του τρολ Πεν Νταλαούρα η Θεώνη Κουφονικολάκου – Ο λόγος

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

15:56ΥΓΕΙΑ

Τι ένιωσε ο Κρίστιαν Έρικσεν όταν ο απινιδωτής του τον έσωσε στο γήπεδο

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

16:04MEETING POINT

Ο Γιώργος Αράπογλου στην Όλγα Τρέμη και στο Meeting Point εξηγεί γιατί τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά φτάνουν σε διψήφια ποσοστά

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο για τριμελή οικογένεια στο Λονδίνο: Βούτηξε στο κενό από τον 36ο όροφο πολυτελούς κτηρίου

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Λουτράκι: SMS ετοιμότητας στους κατοίκους από το 112

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Στους 19 οι νεκροί από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Περισσότεροι από 200 οι τραυματίες - Κατέρρευσαν κτήρια και γέφυρες

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή ζωή του Τζέιμς Δαλαμάγκα: Πώς κρυβόταν επί 27 χρόνια ο καταζητούμενος της Interpol για τη δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία

15:30ΚΑΙΡΟΣ

Το επερχόμενο super El Niño θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί - Οι νέες επιπτώσεις που προβλέπουν οι ειδικοί

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε αιφνιδίως ο γγ Περιβάλλοντος Θύμιος Μπακογιάννης - Συνελήφθη ο γαμπρός του για το κύκλωμα στις πολεοδομίες

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού προβληματίζει τους επιστήμονες - Τι έρχεται στην Ελλάδα

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μίνι ανασχηματισμός: Κώτσηρας στο Μεταφορών, Μαρκόπουλος σε ΥΠΟΙΚ, Σούκουλη στο Περιβάλλοντος, Χατζηβασιλείου στο ΥΠΕΞ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ