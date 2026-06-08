Το μυστήριο της «ψυχρής κηλίδας» του Ατλαντικού ανησυχεί τους ειδικούς - Αψηφά τα παγκόσμια πρότυπα

Snapshot Ο βόρειος Ατλαντικός παρουσιάζει ψύξη στην περιοχή νότια της Γροιλανδίας και Ισλανδίας, παρά την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας.

Η ψυχρή κηλίδα οφείλεται στην αποδυνάμωση της Νότιας Κυκλοφορίας Επιστροφής του Ατλαντικού, που μειώνει τη μεταφορά θερμότητας προς την περιοχή.

Η μείωση της θερμικής εισροής από τα ωκεάνια ρεύματα εξηγεί την ψύξη, ενώ η απώλεια θερμότητας στην επιφάνεια της θάλασσας έχει μειωθεί.

Η επιβράδυνση της κυκλοφορίας αυτής ενδέχεται να οδηγήσει σε κλιματικό σημείο καμπής με μακροχρόνιες σοβαρές συνέπειες για το παγκόσμιο κλίμα και οικοσυστήματα.

Οι κλιματικές προβλέψεις υποδεικνύουν ότι η μετάβαση σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση μπορεί να συμβεί μέσα στον 21ο αιώνα, αν συνεχιστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Snapshot powered by AI

Μία περιοχή του Ατλαντικού ωκεανού, που εκτείνεται νότια της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας, εμφανίζει μία παράδοξη συμπεριφορά που προβληματίζει τους επιστήμονες.

Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού, ψυχραίνεται εν μέσω της έντονης αύξησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Μια πρόσφατη μελέτη εντοπίζει ως κύρια αιτία την αποδυνάμωση του συστήματος των ωκεάνιων ρευμάτων που είναι γνωστό ως «Νότια Κυκλοφορία Επιστροφής του Ατλαντικού», κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η Γη πλησιάζει σε ένα κλιματικό σημείο καμπής υψηλού κινδύνου.

Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού σχηματίζεται επειδή τα ωκεάνια ρεύματα μεταφέρουν όλο και λιγότερη θερμότητα προς την περιοχή αυτή, η οποία από το 1955 παρουσιάζει σημαντική έλλειψη αύξησης της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας.

Η εξαίρεση αυτή ξεχωρίζει σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο όπου οι περισσότεροι ωκεανοί θερμαίνονται, προκαλώντας ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες στην παγκόσμια κλιματική ισορροπία και προειδοποιώντας για την έλευση απότομων αλλαγών στα ατμοσφαιρικά και ωκεάνια συστήματα.

Το φαινόμενο αυτό προκαλεί αμηχανία στην επιστημονική κοινότητα. Για δεκαετίες, οι υποθέσεις κυμαίνονταν μεταξύ δύο βασικών εξηγήσεων: της αυξημένης απώλειας θερμότητας στην επιφάνεια της θάλασσας που προκαλείται από την ατμόσφαιρα, και της άποψης ότι η επιβράδυνση της Μεσημβρινής Κυκλοφορίας Επιστροφής του Ατλαντικού (AMOC) μειώνει την ποσότητα θερμότητας που φτάνει στην περιοχή.

Η νέα μελέτη, βασισμένη σε επαναναλύσεις άμεσων μετεωρολογικών παρατηρήσεων και ανάλυση του θερμικού ισοζυγίου, προσφέρει στοιχεία που υποστηρίζουν τη δεύτερη επιλογή.

Επιστημονική ανάλυση για την ψυχρή κηλίδα του Ατλαντικού

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε δεδομένα παρατηρήσεων και θερμικού ισοζυγίου, επιβεβαιώνοντας ότι η ψύξη δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από επιφανειακές δυναμικές. Η τάση δείχνει ότι η απώλεια επιφανειακής θερμότητας έχει μειωθεί, διαψεύδοντας την υπόθεση για μεγαλύτερη διάχυση στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η αιτία έγκειται στη μείωση της θερμικής εισροής λόγω των ασθενέστερων ωκεάνιων ρευμάτων. Οι συγγραφείς επισημαίνουν: «Η απώλεια επιφανειακής θερμότητας έχει μειωθεί πάνω από την ψυχρή κηλίδα». Το εύρημα αυτό επαναλαμβάνεται σε όλες τις περιόδους που αξιολογήθηκαν, υπογραμμίζοντας μια έντονη ψύξη στο κέντρο της περιοχής παρά την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας.

Η μελέτη ενσωμάτωσε την επαναανάλυση ERA5 και ωκεάνια δεδομένα που καλύπτουν την περίοδο από τα μέσα του 20ού αιώνα. Διαπιστώθηκε ότι η τάση ψύξης στην ψυχρή κηλίδα δεν ανταποκρίνεται σε εντατικοποίηση της εκροής θερμότητας προς την ατμόσφαιρα.

Μεταξύ των σημαντικών αποτελεσμάτων είναι ότι, από το 1993, η απώλεια θερμότητας στην επιφάνεια ήταν σημαντικά μικρότερη. Το φαινόμενο αποδίδεται στην αποδυνάμωση της βαθιάς ωκεάνιας κυκλοφορίας και όχι σε επιφανειακές διακυμάνσεις. «Το τελευταίο αυτό είναι αναμενόμενο όταν η AMOC παρέχει λιγότερη θερμότητα στην περιοχή και, ως εκ τούτου, απελευθερώνεται λιγότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα», καταλήγει η έκθεση.

Μελλοντικοί κίνδυνοι και προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με μοντελοποιημένες προβολές, η συνεχής επιβράδυνση της Νότιας Κυκλοφορίας Επιστροφής του Ατλαντικού φέρνει αυτό το σύστημα κοντά σε ένα κλιματικό σημείο καμπής. Εάν επιτευχθεί, η αλλαγή θα παραμείνει για χιλιετίες και θα έχει σοβαρές συνέπειες στα κλίματα, τις θάλασσες και τα οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο.

Έχουν εντοπιστεί προειδοποιητικά σημάδια και οι κλιματικές προσομοιώσεις υποδηλώνουν ότι η μετάβαση θα μπορούσε να συμβεί προς τα μέσα του αιώνα, εάν συνεχιστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Εν όψει αυτής της προοπτικής, η ερευνητική ομάδα καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εφαρμόσουν στρατηγικές για τον μετριασμό του πιθανού αντίκτυπου μιας απότομης αλλαγής.



