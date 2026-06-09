Αρναούτογλου: Θερμοκρασιακά σκαμπανεβάσματα τις επόμενες ημέρες – Αλλάζει ο καιρός από Παρασκευή

Snapshot Την Τρίτη θα σημειωθούν μπόρες στη Θεσσαλία και στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, που θα εξασθενήσουν από το βράδυ.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα υπάρχει αστάθεια σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα με παρόμοιο καιρό.

Από την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση του καιρού στα κεντρικά και βόρεια λόγω ατμοσφαιρικής διαταραχής, που θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά καλός και δεν προβλέπεται αστάθεια μέχρι τις 19 Ιουνίου.

Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 32

33 βαθμούς την Τετάρτη και Πέμπτη, θα μειωθούν την Παρασκευή με τις βροχές και το Σάββατο θα είναι κάτω από 30 βαθμούς λόγω βοριάδων. Snapshot powered by AI

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως το ξημέρωμα της Τρίτης θα σημειωθούν μπόρες στη Θεσσαλία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι μπόρες θα επεκταθούν στα πολύ ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Την Τετάρτη, και πάλι θα δημιουργηθεί αστάθεια σε περιοχές που είναι μακριά από τη θάλασσα. Την Πέμπτη, το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο.

Την Παρασκευή, μια ατμοσφαιρική διαταραχή θα φέρει την επιδείνωση στα κεντρικά και τα βόρεια. Αυτό το σύστημα θα απασχολήσει τη χώρα μέχρι και το νωρίς του μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ στη συνέχεια, σταδιακά, ο καιρός θα βελτιωθεί.

Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά καλός, ενώ τουλάχιστον μέχρι τις 19 Ιουνίου, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι από πλευράς αστάθειας.

Οι θερμοκρασίες, Τετάρτη και Πέμπτη θα φτάσει στο εσωτερικό της χώρας του 32 με 33 βαθμούς κελσίου. Την Παρασκευή με την έλευση των βροχών και των καταιγίδων θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σάββατο, λόγω των βοριάδων θα έχουμε κάτω από 30 βαθμούς.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS