Παπανδρέου: Να αλλάξουμε πλώρη - Δεν έχει ξεκολλήσει η βελόνα - Τι να γίνει μετά την πρώτη Κυριακή
Μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι ανοικτό για συνεργασίες, είπε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ
Το μάθημα των δημοσκοπήσεων είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει πλώρη από εδώ και πέρα, είπε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου μιλώντας στο ACTION 24. «Μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει» επισήμανε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
Ακτινογραφώντας το πολιτικό σκηνικό, είπε πως ο κόσμος ψάχνει μια λύση που δεν τη βρίσκει σε κανένα κόμμα και σημείωσε με νόημα: Δεν έχει φύγει η βελόνα από εκεί όπου ήταν.
Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατέβει αυτόνομο, αλλά μετά την πρώτη Κυριακή «βλέπουμε».
Κατά τον Νίκο Παπανδρέου, τα πάντα θα κριθούν μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Προσέθεσε μάλιστα ότι μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής μπορεί να υπάρξει κάτι θεαματικό στην Ελλάδα. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει την άλλη Κυριακή, επισήμανε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. «Μπορούν να γκρεμιστούν και να δούμε καινούργια πράγματα. Μετά την πρώτη Κυριακή, θα είναι ανοικτή η συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, να αποφασίσει δημοκρατικά, πριν από τις εκλογές. Να δούμε πού είμαστε μετά την πρώτη Κυριακή» υπογράμμισε.
Απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε θα ήθελε ένα συγγνώμη από τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ. «Εγώ δεν είχα αυταπάτες» επισήμανε.