Παπανδρέου: Να αλλάξουμε πλώρη - Δεν έχει ξεκολλήσει η βελόνα - Τι να γίνει μετά την πρώτη Κυριακή

Εκδήλωση με θέμα «Κλιματική κρίση: από την απειλή στην δική μας πρόταση βιωσιμότητας», διοργανωσε σημερα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στο Πολιτιστικό κέντρο Γέρακα Στην εκδήλωση, συζητήθηκε η πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση, την προστασία και διαχείριση των δασών, τη βιώσιμη υδατική πολιτική, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία, με κεντρικό ομιλητή τον Μανώλη Χριστοδουλάκη Το λόγο πηραν η Μαρία Δαμανάκη, σύμβουλος στους OCEANS 5, αντιπρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ, πρώην Ευρωπαία επίτροπος για τη θάλασσα, ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου), ο Σάκης Αρναούτογλου, μετεωρολόγος, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου) και ο Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και γραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ.(ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EIRPOKINISSI)

Το μάθημα των δημοσκοπήσεων είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει πλώρη από εδώ και πέρα, είπε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου μιλώντας στο ACTION 24. «Μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει» επισήμανε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Ακτινογραφώντας το πολιτικό σκηνικό, είπε πως ο κόσμος ψάχνει μια λύση που δεν τη βρίσκει σε κανένα κόμμα και σημείωσε με νόημα: Δεν έχει φύγει η βελόνα από εκεί όπου ήταν.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατέβει αυτόνομο, αλλά μετά την πρώτη Κυριακή «βλέπουμε».

Κατά τον Νίκο Παπανδρέου, τα πάντα θα κριθούν μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Προσέθεσε μάλιστα ότι μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής μπορεί να υπάρξει κάτι θεαματικό στην Ελλάδα. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει την άλλη Κυριακή, επισήμανε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. «Μπορούν να γκρεμιστούν και να δούμε καινούργια πράγματα. Μετά την πρώτη Κυριακή, θα είναι ανοικτή η συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, να αποφασίσει δημοκρατικά, πριν από τις εκλογές. Να δούμε πού είμαστε μετά την πρώτη Κυριακή» υπογράμμισε.

Απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε θα ήθελε ένα συγγνώμη από τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ. «Εγώ δεν είχα αυταπάτες» επισήμανε.