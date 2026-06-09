Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

Snapshot Σημαντική αστάθεια με μπόρες, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πιθανή χαλαζόπτωση αναμένεται σήμερα στη βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη.

Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν το μεσημέρι και θα διαρκέσουν έως το βράδυ λόγω εισροής ψυχρότερων αερίων μαζών από τη Βουλγαρία.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός χωρίς σημαντικά φαινόμενα.

Συνιστάται προσοχή στους κατοίκους και οδηγούς της Μακεδονίας και Θράκης λόγω των ισχυρών ανέμων και ολισθηρών δρόμων.

Η μεταβλητότητα του καιρού αυτή την περίοδο μπορεί να επηρεάσει μετακινήσεις και καθημερινές δραστηριότητες στη βόρεια Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται με έντονη αστάθεια να επικρατεί κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για μπόρες και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν το μεσημέρι, συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους και χαλάζι, πρώτα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Παράλληλα, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός.

Η αστάθεια που θα επικρατήσει σήμερα είναι αποτέλεσμα εισροής ψυχρότερων αερίων μαζών από τη Βουλγαρία, οι οποίες θα προκαλέσουν τοπικές μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν αργά το μεσημέρι και να διατηρηθούν έως το βράδυ, ενώ η ένταση των καταιγίδων θα συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και πιθανή χαλαζόπτωση.

Οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα βιώσουν σχετικά ήπιο καιρό, χωρίς σημαντικά φαινόμενα. Αυτή η μεταβατική περίοδος είναι σύνηθες φαινόμενο για την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού στην Ελλάδα, όπου η θερμοκρασία και η ατμοσφαιρική πίεση μεταβάλλονται συχνά.

Με δεδομένη την πρόγνωση για καταιγίδες και χαλάζι, συνιστάται στους κατοίκους της Μακεδονίας και της Θράκης να προστατεύσουν οχήματα και περιουσίες, ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί λόγω των ενδεχόμενων ισχυρών ανέμων και ολισθηρών δρόμων. Επιπλέον, η παρακολούθηση των τοπικών μετεωρολογικών δελτίων θα βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα.

Συνολικά, η αναμενόμενη αστάθεια τις επόμενες μέρες αποτελεί μια υπενθύμιση της μεταβλητότητας του καιρού την περίοδο αυτή, με πιθανές επιπτώσεις σε μετακινήσεις και καθημερινές δραστηριότητες, ιδίως στη βόρεια Ελλάδα.

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