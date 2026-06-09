Ηλιούπολη: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Πώς ξεκίνησε η ένταση

Προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης, ενώ στη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση έπεσε «μαύρο»

Μίλτος Τσεκούρας

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Πώς ξεκίνησε η ένταση
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης εξελίχθηκε σε έντονες λογομαχίες και επιθέσεις μεταξύ δημοτικών συμβούλων και της Δημοτικής Αρχής.
  • Ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ταβουλάρης επιτέθηκε λεκτικά σε δημότη, προκαλώντας οξυμένη αντιπαράθεση.
  • Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Αντζινάς δέχτηκε επίθεση κατά την προσπάθειά του να ηρεμήσει τα πνεύματα.
  • Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά και η ζωντανή μετάδοση διεκόπη λόγω της έντασης.
  • Η συζήτηση αφορούσε την παραχώρηση από την ΕΤΑΔ της έκτασης του πάρκου Χαλικάκι στον Δήμο για ανάπλαση με μίσθωμα 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Snapshot powered by AI

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης το απόγευμα της Τρίτης μετατράπηκε σε ρινγκ, όταν η συνεδρίαση για ένα καίριο ζήτημα του Δήμου εξελίχθηκε σε λογομαχίες και χειροδικίες.

Σύμφωνα με το Hlioupoli Times, η κατάσταση εκτραχύνθηκε κατά την τοποθέτηση του Δημάρχου Στάθη Ψυρρόπουλου, όταν ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ταβουλάρης βγήκε εκτός εαυτού και στράφηκε εναντίον δημότισσας που βρισκόταν στην αίθουσα. Ο αντιδήμαρχος υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί λεκτική επίθεση σε βάρος του, γεγονός που πυροδότησε την ένταση. Τα πνεύματα οξύνθηκαν αμέσως, με το κλίμα να γίνεται εκρηκτικό.

Όταν ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Αντζινάς προσπάθησε να επέμβει για να μειώσει την ένταση μεταξύ του αντιδήμαρχου Γιάννη Ταβουλάρη και των άλλων συμμετεχόντων, δέχτηκε επίθεση. Το γεγονός τον έκανε να χάσει την ψυχραιμία του και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Η ένταση οδήγησε στη προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης, ενώ στη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση έπεσε «μαύρο».

Η συζήτηση του συμβουλίου αφορούσε τις εξελίξεις γύρω από την πολυσυζητημένη ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκι στην Ηλιούπολη, με την ΕΤΑΔ να φανερώνει την προθυμία της να παραχωρήσει το σύνολο της έκτασης στον Δήμο Ηλιούπολης έναντι μισθώματος, για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της περιοχής, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Πολεοδομίας: Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας Λέων παίζει μπάλα: Στηρίζει ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο - Προτιμά Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ;

23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου: Να αλλάξουμε πλώρη - Δεν έχει ξεκολλήσει η βελόνα - Τι να γίνει μετά την πρώτη Κυριακή

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαίρι στο Μοναστηράκι Ρεθύμνου: Τρεις μεγάλες βραδιές που δεν πρέπει να χάσετε

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητική στιγμή: Πατέρας συναντά το κορίτσι που ζει με την καρδιά της κόρης του που αυτοκτόνησε

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Πώς ξεκίνησε η ένταση

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:25WHAT THE FACT

Μοναδική παράσταση φωτός - Το viral βίντεο της νυχτερινής καταιγίδας που λάμπει

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε το πλήρωμα του Artemis III - Τρεις Αμερικανοί και ένας Ιταλός οι επόμενοι αστροναύτες

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Αχώριστες και στην κορυφή: Δίδυμες αδελφές αποφοίτησαν ως συν-αριστούχες του σχολείου τους - «Ήταν ο στόχος μας από την Α΄Λυκείου»

22:58ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (11/6)

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Στο μικροσκόπιο μπλούζα του Ιταλού με πιθανά ίχνη αίματος

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Οι πιο ασφαλείς χώρες του πλανήτη για το 2026: Τι σημαίνει να ζεις εκεί

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τι μπορεί να πάει στραβά αν αποφύγεις το αλκοτέστ πηδώντας από γέφυρα; Να σου επιτεθεί αλιγάτορας

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Το ζήτημα των γερμανικών οφειλών παραμένει ανοιχτό και ενεργό»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 9/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.100.000 ευρώ

21:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Ιράν: «Αν δούμε άλλη σημαία ή ακουστούν συνθήματα, θα διακόψουμε τον αγώνα»

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν: Οι ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στο έδαφός μας να αποχωρήσουν

21:29ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 9/6/2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

19:10LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη: «Πρόστιμο 270.000€ για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα με 17 χειρουργεία 39.000€»

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Πώς ξεκίνησε η ένταση

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Στο μικροσκόπιο μπλούζα του Ιταλού με πιθανά ίχνη αίματος

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αυτή είναι η 56χρονη που δολοφονήθηκε μαζί με τον γιο της

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Τον χτυπούσε, τον απειλούσε», λέει ο αδερφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Γκουίντερα: Πέθανε ο ηθοποιός από το «Ο Νονός III» - Οι τραγικές τελευταίες στιγμές του

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η στιγμή που ανατινάζεται το αυτοκίνητο Ρώσου Συνταγματάρχη - Η εμπλοκή του με τη Wagner

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Οδύσσεια για 400 επιβάτες πτήσης - Εγκαταλείφθηκαν σε παγωμένη απομακρυσμένη πόλη, 2.000 μίλια από τον τελικό προορισμό

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση στο Μπέλφαστ: Σύλληψη 30χρονου Σουδανού για απόπειρα αποκεφαλισμού στη μέση του δρόμου

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητική στιγμή: Πατέρας συναντά το κορίτσι που ζει με την καρδιά της κόρης του που αυτοκτόνησε

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Πολεοδομίας: Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

22:58ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (11/6)

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Αχώριστες και στην κορυφή: Δίδυμες αδελφές αποφοίτησαν ως συν-αριστούχες του σχολείου τους - «Ήταν ο στόχος μας από την Α΄Λυκείου»

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ