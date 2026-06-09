Ηλιούπολη: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Πώς ξεκίνησε η ένταση

Snapshot Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης εξελίχθηκε σε έντονες λογομαχίες και επιθέσεις μεταξύ δημοτικών συμβούλων και της Δημοτικής Αρχής.

Ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ταβουλάρης επιτέθηκε λεκτικά σε δημότη, προκαλώντας οξυμένη αντιπαράθεση.

Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Αντζινάς δέχτηκε επίθεση κατά την προσπάθειά του να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά και η ζωντανή μετάδοση διεκόπη λόγω της έντασης.

Η συζήτηση αφορούσε την παραχώρηση από την ΕΤΑΔ της έκτασης του πάρκου Χαλικάκι στον Δήμο για ανάπλαση με μίσθωμα 5 εκατομμυρίων ευρώ. Snapshot powered by AI

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης το απόγευμα της Τρίτης μετατράπηκε σε ρινγκ, όταν η συνεδρίαση για ένα καίριο ζήτημα του Δήμου εξελίχθηκε σε λογομαχίες και χειροδικίες.

Σύμφωνα με το Hlioupoli Times, η κατάσταση εκτραχύνθηκε κατά την τοποθέτηση του Δημάρχου Στάθη Ψυρρόπουλου, όταν ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ταβουλάρης βγήκε εκτός εαυτού και στράφηκε εναντίον δημότισσας που βρισκόταν στην αίθουσα. Ο αντιδήμαρχος υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί λεκτική επίθεση σε βάρος του, γεγονός που πυροδότησε την ένταση. Τα πνεύματα οξύνθηκαν αμέσως, με το κλίμα να γίνεται εκρηκτικό.

Όταν ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Αντζινάς προσπάθησε να επέμβει για να μειώσει την ένταση μεταξύ του αντιδήμαρχου Γιάννη Ταβουλάρη και των άλλων συμμετεχόντων, δέχτηκε επίθεση. Το γεγονός τον έκανε να χάσει την ψυχραιμία του και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Η ένταση οδήγησε στη προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης, ενώ στη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση έπεσε «μαύρο».

Η συζήτηση του συμβουλίου αφορούσε τις εξελίξεις γύρω από την πολυσυζητημένη ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκι στην Ηλιούπολη, με την ΕΤΑΔ να φανερώνει την προθυμία της να παραχωρήσει το σύνολο της έκτασης στον Δήμο Ηλιούπολης έναντι μισθώματος, για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της περιοχής, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

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