Πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας

Snapshot Μία γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Τρίτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:50 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της κατά τη διακομιδή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Τα στοιχεία της γυναίκας δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της πτώσης. Snapshot powered by AI

Πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο καταστήματος σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 19:50 στο κέντρο της Αθήνας.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο του κτιρίου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, οι οποίες παρέλαβαν την τραυματία και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της κατά τη διακομιδή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία της, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της πτώσης.

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