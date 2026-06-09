Αγία Παρασκευή: «Τον χτυπούσε, τον απειλούσε», λέει ο αδερφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή

Στον θείο τους, αδελφό του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ, ανατέθηκε η οριστική επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών του, σύμφωνα με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε πρόσφατα

Αγία Παρασκευή: «Τον χτυπούσε, τον απειλούσε», λέει ο αδερφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή

Ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή, μαζί με τα δύο ανίψια του των οποίων ανέλαβε την επιμέλεια.

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  • Ο αδερφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή έχει τη νόμιμη επιμέλεια των ανήλικων ανιψιών του, αλλά τα παιδιά παραμένουν σε ίδρυμα στην Ελλάδα λόγω δικαστικής απόφασης.
  • Παρά τις προσπάθειες του, δεν έχει καταφέρει να μεταφέρει τα δίδυμα παιδιά στην Πολωνία, όπου επιθυμεί να ζήσουν και να τα φροντίζει.
  • Τα δίδυμα βιώνουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και θέλουν να φύγουν από το ίδρυμα και να ζήσουν με τον θείο τους στην Πολωνία.
  • Η μητέρα των παιδιών, κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συζύγου της, αυτοκτόνησε στη φυλακή, ενώ υπήρχαν στοιχεία κακοποίησης του θύματος από αυτήν.
  • Ο θείος έχει ζητήσει βοήθεια από τις ελληνικές αρχές και την πολωνική πρεσβεία για να επιταχυνθούν οι νομικές διαδικασίες και να αναλάβει πλήρως τη φροντίδα των παιδιών.
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Ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε ανέλαβε την επιμέλεια των ανήλικων ανιψιών του. Όπως αναφέρει ο ίδιος στην τηλεόραση του Mega, επιθυμεί να επισπευστούν οι απαιτούμενες νομικές διαδικασίες ώστε να μπορέσει να μεταφέρει τα παιδιά στην Πολωνία. Παρά τις προσπάθειές του, μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να τα πάρει μαζί του και τα δύο αδέρφια εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε ίδρυμα.

«Είναι στο ίδιο Ίδρυμα, ωστόσο δεν κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο. Επειδή υπάρχουν διαφορετικά δωμάτια για τα κορίτσια και διαφορετικά για τα αγόρια. Κατέθεσα τον φάκελο της υπόθεσης τον Ιούλιο. Και ο εισαγγελέας είπε ότι τα παιδιά πρέπει να έρθουν αμέσως στην Πολωνία. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι έχω τη νόμιμη επιμέλεια, όμως τα παιδιά παραμένουν εδώ», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δίδυμα παιδιά βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση και επιθυμούν επίσης να μεταβούν στην Πολωνία για να συνεχίσουν εκεί τη ζωή τους.

«Δεν μπορώ να πάρω τα παιδιά διότι υφίσταται ακόμα η απόφαση ότι έχω, μεν, τη νόμιμη επιμέλεια, αλλά ο τόπος διαμονής των παιδιών είναι το Ίδρυμα. Αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου».

Ο αδερφός του θύματος τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή μετά τη δολοφονία του αδερφού του έδειξε ενδιαφέρον για την τύχη των παιδιών και επιχείρησε να ενημερώσει τις Αρχές για την κατάσταση.

«Όταν άκουσα για τη δολοφονία, ήρθα στην Ελλάδα και τους είπα ότι είχε ήδη αυτά τα προβλήματα. Οπότε, όταν θα προσπαθούσαν να τη συλλάβουν, θα έπρεπε να το κάνουν έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπουν σε κίνδυνο».

Η 43χρονη μητέρα των διδύμων, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της στη φυλακή την περασμένη Παρασκευή, είχε προφυλακιστεί κατηγορούμενη για εμπλοκή στη δολοφονία του συζύγου της.

«Δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι θα τον δολοφονήσει. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Φυσικά υπήρχαν απειλές και τέτοια περιστατικά αλλά το ότι θα τον δολοφονούσε; Κάθε φορά που ερχόταν εδώ, πήγαινε να πάρει τα παιδιά από ένα δημόσιο μέρος. Επειδή φοβόταν. Δεν ήθελε να πατήσει καν το πόδι του μέσα στο σπίτι. Και ο τόπος, το σημείο όπου δολοφονήθηκε, ήταν εξωτερικά. Στεκόταν έξω, στον δρόμο», λέει ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή.

Η δολοφονία και όσα αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια προκάλεσαν έντονη οδύνη και αγανάκτηση στην οικογένεια του θύματος. Όπως υποστηρίζει, γνώριζε από κοντά την κακοποιητική συμπεριφορά που δεχόταν ο αδερφός του από την 43χρονη, ωστόσο δεν είχε ποτέ φανταστεί ότι θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια τόσο σοβαρή εγκληματική πράξη.

«Τον χτυπούσε. Τον απειλούσε. Και προφανώς αυτός φοβόταν. Δεν ήθελε να έρθει, είχε έρθει εδώ μόνο για τα παιδιά. Δεν ήρθε για τουρισμό. Πήγαμε στο τμήμα και τους είπαμε ότι η γυναίκα τον είχε βγάλει φωτογραφία. Η μητέρα μου ήταν στο τηλέφωνο μαζί του και εκείνος της έλεγε έκπληκτος ότι βλέπει να τον τραβάει φωτογραφία», ανέφερε.

Σήμερα, η βασική του επιδίωξη είναι να εξασφαλίσει ότι τα ανιψάκια του θα φύγουν από το ίδρυμα και θα εγκατασταθούν μαζί του στην Πολωνία.

«Είναι διαρκώς μέσα στο Ίδρυμα, όλη την ώρα. Έχω πρόβλημα να τα πάρω για το βράδυ. Δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ μόνο να έρθω εδώ και να κανονίσω συναντήσεις, και να είμαι μαζί τους μόνο μερικές ώρες», πρόσθεσε.

Για την υπόθεση έχει ήδη απευθυνθεί και στην πολωνική πρεσβεία, ζητώντας συνδρομή προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να αναλάβει οριστικά τη φροντίδα των παιδιών.

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