Θεσσαλονίκη: Καταδίκη γιατρού που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή χωρίς γονιδιακή ένδειξη

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 46χρονο για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό πλημμελήματος.

Μίλτος Τσεκούρας

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη γιατρού που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή χωρίς γονιδιακή ένδειξη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε χειρουργό για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό πλημμελήματος.
  • Ο γιατρός προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή σε ασθενή χωρίς ένδειξη καρκίνου ή θετικά αποτελέσματα γονιδιακού ελέγχου.
  • Η ασθενής ενημερώθηκε προφορικά για θετικά αποτελέσματα γονιδιακού ελέγχου, τα οποία όμως δεν επιβεβαιώθηκαν από τους ειδικούς.
  • Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η επέμβαση βασίστηκε σε οικογενειακό ιστορικό και εκτίμηση υψηλού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.
  • Η καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε με ποινή φυλάκισης τριών ετών και τριετή αναστολή.
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Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε χειρουργός που προχώρησε σε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή, χωρίς να υπάρχει ένδειξη καρκίνου ή γενετική προδιάθεση.

Η υπόθεση εκδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, το οποίο έκρινε ένοχο τον 46χρονο για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό πλημμελήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2018, όταν ο γιατρός υπέβαλε γυναίκα σε διπλή μαστεκτομή, παρότι δεν είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο γιατρός την είχε ενημερώσει προφορικά ότι τα αποτελέσματα γονιδιακού ελέγχου ήταν θετικά. Ωστόσο, πραγματογνώμονας και καθηγητής Ιατρικής που κατέθεσε στο δικαστήριο υποστήριξε ότι δεν υπήρχε ένδειξη που να δικαιολογεί μια τέτοια επέμβαση.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε στην απολογία του ότι η ασθενής είχε επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό και ότι σε ανάλογες περιπτώσεις ο γονιδιακός έλεγχος δεν αποτελεί προϋπόθεση. Όπως ανέφερε, εκτίμησε ότι υπήρχε υψηλός κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου, κάτι που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2018 σε πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας, με καταγγέλλουσα γυναίκα που σήμερα είναι 60 ετών και υποβαλλόταν συστηματικά σε προληπτικές εξετάσεις λόγω οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του μαστού.

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