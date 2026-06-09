Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε βάρος 74χρονου γιατρού για κατάχρηση 15χρονου κατά την εξέτασή του

Snapshot Ένας 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για κατηγορίες κατάχρησης σε βάρος 15χρονου κατά την εξέτασή του.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης και καταγγέλθηκε από τον ανήλικο στη μητέρα του.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, με τον ανήλικο να εξετάζεται παρουσία παιδοψυχολόγου.

Ο γιατρός κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου άνω των 14 ετών και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, παραμένοντας υπό κράτηση. Snapshot powered by AI

Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου, κατά τη διάρκεια εξέτασης.

Η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στην μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην Αστυνομία.

Η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης που πέρασαν χειροπέδες στον 74χρονο γιατρό. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο ανήλικος εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου.

Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θωπείες σε απόκρυφη περιοχή.

Ο 74χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τον απήγγειλε κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών), πράξη που τελέστηκε από γιατρό. Τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση

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