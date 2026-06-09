Αίγιο: 4-5 ώρες μετά τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου, ειδοποίησε γείτονες ο 65χρονος Ιταλός

Snapshot Ο βασικός ύποπτος ενημέρωσε την Αστυνομία και γείτονα περίπου 4

5 ώρες μετά τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο.

Η μητέρα βρέθηκε στην είσοδο του υπνοδωματίου του γιου της, υποδεικνύοντας ότι προσπάθησε να τον προστατεύσει από τον δράστη.

Ο 26χρονος γιος, μεταπτυχιακός φοιτητής στη Γερμανία, είχε επιστρέψει προσωρινά στην Ελλάδα για να περάσει χρόνο με τη μητέρα του.

Οι αρχές ερευνούν το χρονικό διάστημα μετά το έγκλημα και το προφίλ του υπόπτου, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού.

Καταθέσεις γειτόνων και γνωστών της οικογένειας αναμένονται για να διευκρινιστούν οι σχέσεις και τυχόν προηγούμενες εντάσεις μεταξύ των εμπλεκομένων. Snapshot powered by AI

Νέα ερωτήματα προκύπτουν γύρω από τη διπλή δολοφονία που συγκλονίζει τον Λόγγο Αιγίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb ο βασικός ύποπτος φέρεται να ενημέρωσε την Αστυνομία και γείτονα της οικογένειας περίπου τέσσερις έως πέντε ώρες μετά τον θάνατο της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της.

Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το έγκλημα έως την ειδοποίηση των Αρχών βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών, οι οποίοι επιχειρούν να χαρτογραφήσουν κάθε κίνηση του υπόπτου και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι του Λόγγου.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα εντοπίστηκε στην είσοδο του υπνοδωματίου του γιου της. Τα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι βρέθηκε μπροστά στη δολοφονία του παιδιού της και επιχείρησε να παρέμβει, παλεύοντας με τον δράστη σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τον σώσει. Ο 26χρονος, ο οποίος πραγματοποιούσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει χρόνο με τη μητέρα του και η παρουσία του στο σπίτι ήταν προσωρινή.

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Οι αστυνομικοί εξετάζουν το προφίλ του βασικού υπόπτου και πληροφορίες που αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού. Οι καταθέσεις γειτόνων και προσώπων που γνώριζαν την οικογένεια αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ των εμπλεκομένων και στο εάν είχαν προηγηθεί εντάσεις ή επεισόδια.

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