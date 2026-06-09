Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι της πρωινής ενημερωτικής ζώνης

Snapshot Η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη με 22,2% στο σύνολο και 17,9% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ, οι ενημερωτικές εκπομπές «Η πρώτη εικόνα», «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You» παρουσίασαν ποσοστά από 16,8% έως 11,6% στο σύνολο και από 8,6% έως 6,1% στο δυναμικό κοινό.

Το OPEN κατέγραψε με το «Ώρα Ελλάδος» 12,8% στο σύνολο και 6,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ η εκπομπή «10 Παντού» είχε 10,7% και 7,2% αντίστοιχα.

Ο ΑΝΤ1 με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε τα χαμηλότερα ποσοστά στην πρωινή ζώνη, με 5,4% στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Από νωρίς το πρωί, καθημερινά, θέση στο πρόγραμμα των καναλιών παίρνουν ενημερωτικές εκπομπές. Κάποιες από αυτές σημειώνουν υψηλά νούμερα, κάποιες άλλες όμως δυσκολεύονται με τον ανταγωνισμό.

Χαρακτηριστικά, χθες Δευτέρα, το «Κοινωνία ώρα MEGA» του Μεγάλου καναλιού σημείωσε 22,2% στο σύνολο και 17,9% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, «Η πρώτη εικόνα» συγκέντρωσε 16,8% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Σήμερα», που πήρε το lead in, έκανε 19,5% στο σύνολο και 7,8% στους τηλεθεατές 18-54. Οι «Αταίριαστοι», που ακολούθησαν, βρέθηκαν στο 15,8% του συνόλου και στο 7,4% του δυναμικού κοινού. Το «Live You», που ολοκλήρωσε στον ΣΚΑΪ την πρωινή ενημέρωση, έκανε 11,6% και 6,1% αντίστοιχα.

Στο OPEN, το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» ενημέρωσε το 12,8% του συνόλου και το 6,8% του δυναμικού κοινού. Η εκπομπή «10 Παντού», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 10,7% στο σύνολο και 7,2% στους τηλεθεατές 18-54. Όσον αφορά στον ΑΝΤ1, το «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε 5,4% στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό.

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