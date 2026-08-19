Μαρίνα Χανδρή: Η πτώση της τραγουδίστριας πάνω στη σκηνή που έγινε viral - Βίντεο

Η τραγουδίστρια είχε ένα μικρό ατύχημα στη σκηνή, όμως δεν το έβαλε κάτω

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Μαρίνα Χανδρή: Η πτώση της τραγουδίστριας πάνω στη σκηνή που έγινε viral - Βίντεο
LIFESTYLE
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  • Η τραγουδίστρια Μαρίνα Χανδρή έχασε την ισορροπία της και έπεσε πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια εμφάνισής της, γεγονός που έγινε viral στα social media.
  • Αντί να ντραπεί, η Χανδρή αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, ευχαριστώντας τον θεατή που κατέγραψε το βίντεο.
  • Χρησιμοποίησε την πτώση ως ευκαιρία να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας, τονίζοντας τη σημασία να σηκωνόμαστε μετά από κάθε πτώση και να διατηρούμε το χιούμορ μας.
  • Η στιγμή της πτώσης συνέβη ενώ τραγουδούσε και χόρευε το τραγούδι «Ακρογιαλιές Δειλινά».
  • Η Χανδρή αναφέρθηκε με χιουμοριστικό τρόπο στην πτώση, περιγράφοντας την ως μέρος μιας «ακροβατικής δραστηριότητας».
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Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε η τραγουδίστρια Μαρίνα Χανδρή για μια απρόοπτη στιγμή στη σκηνή, όταν έχασε την ισορροπία της και έπεσε μπροστά στο κοινό. Παρά το μικρό ατύχημα, δεν πτοήθηκε και αντιμετώπισε τη στιγμή με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, στέλνοντας παράλληλα ένα αισιόδοξο μήνυμα.

Η στιγμή της πτώσης πάνω στη σκηνή

Η Μαρίνα Χανδρή βρισκόταν πάνω στη σκηνή και ερμήνευε το «Ακρογιαλιές Δειλινά», όταν, την ώρα που χόρευε και τραγουδούσε, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο πάτωμα.

Η στιγμή καταγράφηκε από θεατή και στη συνέχεια το βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί στα social media, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και κάνοντας την πτώση της τραγουδίστριας viral.

«Να είναι καλά ο κύριος που το τράβηξε»

Μάλιστα, η Μαρίνα Χανδρή θέλησε να ευχαριστήσει τον άνθρωπο που κατέγραψε τη στιγμή, εξηγώντας πως το βίντεο ήταν ο καλύτερος τρόπος για να δείξει στη μητέρα της τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Να είναι καλά ο κύριος που το τράβηξε γιατί ήθελα να το δείξω στη μανούλα μου να με καμαρώσει που ξέρει πόσο σκουντουφλίνι είμαι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/reel/DcLv0Nps21x/

Με αυτόν τον τρόπο, η τραγουδίστρια αντιμετώπισε το περιστατικό με αυτοσαρκασμό, δείχνοντας πως δεν είχε πρόθεση να κρυφτεί από μια άτυχη στιγμή, αλλά αντίθετα να τη μοιραστεί με το κοινό της.

Η τραγουδίστρια σχολίασε με χιούμορ την... ακροβατική της δραστηριότητα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αναλαμβάνω εκδηλώσεις στον χώρο σας, κάνω flip flop, ανάποδες τούμπες, κατακόρυφο».

«Πέφτουμε όλοι, το παν είναι να πάρουμε φόρα να σηκωθούμε»

Η Μαρίνα Χανδρή θέλησε, παράλληλα, να δώσει και μια πιο αισιόδοξη διάσταση στο περιστατικό, χρησιμοποιώντας την πτώση ως αφορμή για να μιλήσει για τη δύναμη που χρειάζεται ο καθένας για να συνεχίζει.

Στο μήνυμά της έγραψε: «Παιδιά θα πέσουμε όλοι, το παν είναι να πάρουμε φόρα να σηκωθούμε και να μην χάνουμε ποτέ το χιούμορ μας! Να μας έχει ο Θεός όλους καλά».

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